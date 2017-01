Dank hervorragender Schneeverhältnisse kann heuer am Skihang in Bodendorf wieder einmal eine Stadtmeisterschaft im Skifahren stattfinden. Diese Veranstaltung, zu dem auch das legendäre Bierkrüglrennen gehört, ist seit langem Tradition im Pegnitzer Skiclub. Vor 40 Jahren gingen die Lang- und Abfahrtsläufer beim Jugendskitag am Buchauer Berg an den Start, wie unsere Bilder aus der NN-Schatztruhe zeigen. Die Sieger im Riesentorlauf waren 1977 Barbara Liechtenauer, Friederike Brommer, Elke Welzel, Valentin Neukam, Michael Rox und Markus Gentner. Fotos: Tauber/Bruckner ©