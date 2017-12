Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Budenzauber und Besinnlichkeit: Die Weihnachtsmärkte der Region Weihnachten kommt mit schnellen Schritten näher. Wer immer noch nicht in Weihnachtsstimmung ist, es aber gerne wäre, für den haben wir die schönsten Weihnachtsmärkte in der Region in einer Bildergalerie, die wir laufend aktualisieren, zusammengefasst.

Nebel und Schneefall auf der A70 überforderte Autofahrer Überhöhte Geschwindigkeit bei plötzlich auftretendem Nebel und Schneefall war am Dienstagfrüh die Ursache für zwei Unfälle mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen auf der A70. Zunächst überschlug sich ein Transporter in der Ausfahrt Rossdorf am Berg, dann knallten unweit davon mehrere Fahrzeuge ineinander. Dabei wurde eine Fahrerin im Wrack eingeklemmt. Sie musste von der Feuerwehr befreit werden.

Dachstuhlbrand in Drügendorf: 80.000 Euro Sachschaden Meterhohe Flammen schlugen am Montagabend in Drügendorf (Landkreis Forchheim) aus dem Dachstuhl eines Wohnhauses. Die beiden Bewohner des Hauses, ein älteres Ehepaar, kamen mit dem Schrecken davon. Am Haus entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von 80.000 Euro.