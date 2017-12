Als die Feuerwehr bei dem Feuer in Bad Berneck (Lkr. Bayreuth) eintraf, stand der Anbau bereits in Vollbrand und die Flammen griffen auf das Einfamilienhaus über. Die Bewohner blieben unverletzt, das Dachgeschoss brannte jedoch vollständig aus. Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen nach im sechsstelligen Bereich.

Weihnachten kommt mit schnellen Schritten näher. Wer immer noch nicht in Weihnachtsstimmung ist, es aber gerne wäre, für den haben wir die schönsten Weihnachtsmärkte in der Region in einer Bildergalerie, die wir laufend aktualisieren, zusammengefasst.