Vor der Fight Night in Pegnitz: Tobi Potzler im Interview

18-jähriger Kickboxer spricht über seine Wettkampfvorbereitung - vor 1 Stunde

PEGNITZ - An diesem Samstag geht es wieder bei der Pegnitzer Fight Night im Ring zur Sache. Wir sprachen vorab mit Veranstalter Tobias Potzler, Organisator Peter Ludwig und Kickboxer Dominik Böhmer — der 18-Jährige wäre am liebsten schon mit 13 zwischen die Seile gestiegen.

Die Fight Night kann kommen: Veranstalter Tobias Potzler, Kickboxer Dominik Böhmer und Organisator Peter Ludwig (von links) sind vorbereitet. © Marcel Staudt



Herr Potzler, bei der Fight Night 2017 wurde angekündigt, dass Sie dieses Jahr selber in den Ring steigen werden. Warum wird da nichts draus?

Tobias Potzler: Für uns als Gastgeber treten vier Kämpfer und eine Kämpferin an. Für sie war und bin ich in der Vorbereitung zu 100 Prozent da und werde auch am Kampfabend intensiv für sie da sein. Unsere Leute sollen alles, was sie können, abrufen. Das würde nicht funktionieren, wenn ich gleichzeitig mit meiner eigenen Vorbereitung beschäftigt gewesen wäre.

Herr Böhmer, fühlen Sie sich gut vorbereitet?

Dominik Böhmer: Auf jeden Fall. Ich wollte schon vergangenes Jahr in den Ring steigen, hatte mir aber zuvor die Bänder gerissen und konnte deshalb nicht antreten. Das war schlimm für mich. Man ist auf dem Werbeplakat zu sehen und zwei Wochen vorher verletzt man sich während der Vorbereitung.

Welche Lehren haben Sie aus dieser Verletzung gezogen? Bereiten Sie sich nun anders vor?

Böhmer: Ich habe ziemlich instabile Sehnen. Tobi hat mir ein paar Übungen gezeigt, wie ich einen stabileren Stand habe und nicht so leicht umknicke. So kann ich mich besser vor Verletzungen schützen.

Wann haben Sie mit der Wettkampfvorbereitung begonnen?

Böhmer: Mental schon seitdem ich den Termin der Fight Night kenne. Körperlich fängt die Vorbereitung so fünf Wochen vor dem Kampf an. Als Schüler habe ich in den Ferien viel Zeit. Ich schreibe an meiner Seminararbeit, aber abends ist Training und das kann mit Gesprächen auch mal zweieinhalb Stunden dauern.

Kennen Sie Ihren Gegner?

Böhmer: Ich weiß, dass er ein stürmischer Typ und ungefähr so groß und so schwer wie ich ist. Mehr brauche ich nicht zu wissen.

Ist es gut, wenn man wenig über seinen Gegner weiß?

Potzler: Ja, weil man sich dann in allen Facetten vorbereiten muss. Dann ist man auch für alles gerüstet.

Herr Böhmer, was sagen Ihre Eltern dazu, dass ihr 18-Jähriger Sohn in den Ring steigt?

Böhmer: Meine Mutter ist nicht begeistert, sie kommt aber am Samstag und schaut zu. Mein Vater meint, dass es meine Sache ist. Wenn ich mich verletze, bin ich selber schuld. Auch meine Schwester feuert mich an.

Wann haben Sie mit dem Kämpfen angefangen?

Böhmer: Vor drei Jahren. Mich hat das Kämpfen schon immer fasziniert. Tobi hat mit seinem Verein Fightsports Pegnitz die Sache dann groß gemacht. Eigentlich wollte ich schon als 13-Jähriger anfangen, aber meine Mutter hat es mir damals verboten. Sie hatte ein wirklich falsches Bild von dem Sport und den Leuten.

Sie sprechen das Hinterhof-Image an. Wie wird der Kampfsport in Pegnitz angenommen?

Peter Ludwig: Sehr gut. Das sieht man bei der Fight Night schon am Eingang zur Halle. Wir sind jedes Jahr aufs Neue verblüfft, welche Leute sich Karten kaufen. Man hat Freunde die sagen: Nee, ich brauche keine Karte, weil meine Eltern eh kommen, die besorgen welche. Unser Publikum besteht nicht aus Kuttenträgern und Jugendlichen. Es ist wirklich querbeet. Der Kampfsport wird in Pegnitz absolut angenommen.

Potzler: Das merken wir auch anhand unserer Sponsoren. Da sind auch ein paar ältere Chefs dabei, die sich auf den Abend freuen und uns unterstützen.

Ziel war, dass die Fight Night 2018 einen regionalen Charakter hat. Ist das gelungen?

Potzler: Ja. Wir haben Kämpfer aus Amberg, Schwabach, Nürnberg, Neumarkt, Eckental und aus dem Fichtelgebirge dabei. Es ist sogar sehr regional heuer. Es kommen aber auch Sportler von außerhalb, aus Sachsen, Baden-Württemberg und Hessen. Insgesamt sind es 14 Kämpfe. Von K1 über Muay Thai bis zu normalen Boxkämpfen ist alles vertreten. Aber es kann sich immer kurzfristig noch was ändern, wenn sich jemand verletzt. Das kann man nicht beeinflussen.

Können Sie als Veranstalter darauf reagieren, wenn ein Kämpfer kurzfristig ausfällt?

Ludwig: Jeden Tag kann ein Anruf kommen, dass jemand ausfällt. Wenn ein Kämpfer absagt, kann man es vielleicht irgendwie noch ausgleichen. Aber es ist schwierig, Ersatz zu finden. Du kannst ja nicht einfach einen leichten gegen einen schweren Kämpfer antreten lassen.

Haben Sie eine Warteliste für Kämpfer, die kurzfristig einspringen können?

Ludwig: Nein. Da müsste jemand schon ein echter Hitzkopf sein, um kurzfristig zu sagen: Okay, dann komme ich vorbei und kämpfe.

Herr Potzler, wie werden Ihre fünf Pegnitzer abschneiden?

Potzler: Gut. Es geht nicht um Sieg und Niederlage, darüber kann auch die Tagesform entscheiden. Wichtig ist, dass sie optimal vorbereitet sind und ihre komplette Leistung abrufen. Das wird definitiv der Fall sein.

Die vierte Pegnitzer Fight Night findet an diesem Samstag in der Christian-Sammet-Halle statt. Einlass ist um 15 Uhr, die Kämpfe dauern von 16.30 bis etwa 22 Uhr. Karten kosten 25 Euro an der Abendkasse. Ab 23 Uhr ist Party in der Böheim-Brauerei.

INTERVIEW: MARCEL STAUDT