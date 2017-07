Vorbach: Betrunkener verletzt zwei Polizeibeamte

Strafverfahren wegen vier Vergehen: Unter anderem Körperverletzung - vor 12 Minuten

VORBACH - Obwohl ein 38-Jähriger erkennbar betrunken war, wollte er partout mit seinem Auto nach Hause fahren. Bekannte versuchten ihn daran zu hindern und boten ihm stattdessen ein Taxi an. Völlig uneinsichtig lehnte er sämtliche Hilfsangebote ab. Da sich seine Bekannten nicht mehr zu helfen wussten, riefen sie die Polizei um Hilfe.

Es war am Freitag, gegen 22.15 Uhr, als eine Streife in Vorbach eintraf, wie erst jetzt bekannt wurde. Um auf seine Lage und die möglichen Folgen aufmerksam zu machen, bot die Streife einen Alkotest an, dem der Mann auch nachkam. Mit einem deutlichen Ergebnis von über ein Promille, untersagte ihm die Streife das Fahren seines Autos.

Da er sich nicht einsichtig zeigte, forderten die Beamten die Herausgabe seines Autoschlüssels. Trotz mehrmaliger Aufforderungen und gutem Zureden wollte er diesen nicht herausgeben. Stattdessen beleidigte er die Streife wiederholt mit zahlreichen, derben Ausdrücken und drohte ihnen sogar. Als er mit der Faust in Richtung eines Beamten ausholte und diesen schlagen wollte, kam es zu einem Gerangel. Bei dem Versuch den Mann zu fixieren, wehrte er sich massiv gegen eine erforderliche Fesselung.

Dabei trugen der Betrunkene, als auch die beiden Polizeibeamten Verletzungen davon. Der 38-Jährige aus Oberfranken wurde anschließend in ein Krankenhaus zur Blutentnahme und der Versorgung seiner Nasenverletzung verbracht. Die beiden Beamten erlitten zwar Rücken- und Beinverletzungen, konnten jedoch ihren Dienst fortsetzen.

Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Polizeibeamte, Bedrohung, Körperverletzung und Beleidigung.

