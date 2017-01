Vorbereitungen im Fränkische-Schweiz-Museum laufen

TÜCHERSFELD - Winterzeit und eingeschränkte Öffnungszeiten bedeuten nicht, dass sich im Fränkische-Schweiz-Museum nichts tut. Museumsleiter Rainer Hofmann erklärt im NN-Gespräch, was zurzeit hinter den Kulissen vor sich geht.

Zurzeit hat das Fränkische-Schweiz-Museum nur zu eingeschränkten Zeiten geöffnet. Was allerdings nicht bedeutet, dass sich nichts tut. Unser Foto stammt allerdings aus wärmeren Tagen. © Archiv/Moritz Kircher



Gerade ist die Ausstellung „Tatort Franken“ rund um den Kupferstecher Abraham Wolfgang Küffner zu Ende gegangen, da steckt das Team um Hofmann schon wieder mitten in den nächsten Vorbereitungen. Denn im Frühjahr soll eine Ausstellung rund um das Spielen und Spielzeug anlaufen. Und im Sommer kommt dann der Beitrag zum Lutherjahr: „Wir wollen im Museum beleuchten, welche Auswirkungen Luther auf die Fränkische Schweiz hatte“, erklärt der Museumsleiter. Daran arbeitet er mit seiner 15-köpfigen Mannschaft — nicht alle sind in Vollzeit beschäftigt, wie er betont — bereits seit dem vergangenen Jahr.

„In die Vollen“ geht es im Februar: Denn dann folgen weitere Gespräche mit Experten, die sich mit Luther, der Reformation und der Fränkischen Schweiz auskennen: Kirchen, Universitäten, Heimatpfleger und andere Museen geben Tipps, wie die Ausstellung aussehen könnte. Die Museumsmitarbeiter müssen dann wiederum erforschen, woher sie Objekte bekommen, die gezeigt werden können. Aus den verschiedenen Ideen entwickelt sich die Schau dann schrittweise. „Wenn der Besucher ins Museum kommt, sieht er nur das Endprodukt von viel Arbeit“, meint Hofmann.

Doch die beiden für dieses Jahr geplanten Ausstellungen sind nicht das Einzige, das den Chef des Fränkische-Schweiz-Museums beschäftigt: Unter anderem laufen schon die Vorbereitungen für eine Schau, die es im kommenden Jahr geben wird. Sie soll sich mit dem Dreißigjährigen Krieg beschäftigen. Mehr verrät Hofmann aber noch nicht.

Zurück zu den Projekten 2017: Unterstützung für die Spielzeugausstellung erhält das Museum vom Gymnasium in Ebermannstadt. Schüler des P-Seminars beschäftigen sich mit der Frage, was und wie Leute in der Fränkischen Schweiz früher gespielt haben. „Die Schüler gehen in erster Linie in ihre Familien und erforschen, was es noch von ihren Vorfahren gibt: Eltern, Großeltern und im Idealfall Urgroßeltern“, so Hofmann. Die Zusammenarbeit sei eine fruchtbare Kooperation für beide Seiten.

Das Museum erhält Tipps und Ausstellungsgegenstände und die Schüler lernen, was es mit der Museumswelt auf sich hat: Wie man an Ausstellungen herangeht, sie organisiert oder verständliche Begleittexte schreibt. Der Zeitaufwand für das feste Team um Hofmann wird dadurch aber nicht geringer, wie er betont. Gespräche mit Schülern und Anweisungen müssen trotzdem ausgearbeitet werden und er muss ihnen zeigen, welche Möglichkeiten sie haben, um die Schau umzusetzen. Dabei geht es zum Beispiel um Fragen wie „Wie viel Platz steht zur Verfügung?“ und „Welche Räume können verwendet werden?“

Trotz der Ähnlichkeit zum Spielzeugmuseum in Nürnberg soll das Gezeigte in Tüchersfeld keine Konkurrenz dazu sein: „Im Gegenteil, wir arbeiten mit den Kollegen in Nürnberg zusammen“, so Hofmann. Dort liege der Fokus auf der mittelfränkischen Spielzeugstadt, in der Fränkischen Schweiz werde es ländlicher zugehen. Es wird gezeigt, womit die jungen Bewohner aus dem Pottensteiner Raum in der Vergangenheit gespielt haben.

Neben den großen Ausstellungen bereiten Hofmann und seine Mitarbeiter bewährte Veranstaltungen vor: Vorträge, den Handwerkermarkt, den Fränkische-Schweiz-Museentag, ei- nen Singtag und — auch wenn es noch eine Weile hin ist — den Weihnachtsmarkt. „Für all das, was wir vorhaben, könnten wir noch viel mehr Menschen brauchen, die uns helfen. Es ist schwierig, Leute zu finden, die das entsprechende Wissen haben und sich ehrenamtlich engagieren wollen.“

