Vorbereitungs-Marathon für Faustfestspiele in Pegnitz

Theatermacher lobt Gregori-Ränge als „naturbelassene Waldbühne“ — Besucher-Parkplätze in Innenstadt - vor 20 Minuten

PEGNITZ - Allen Unkenrufen zum Trotz: Die Pegnitzer Faustfestspiele werfen ihre Schatten voraus. Praktisch täglich übt Theatermacher Uwe Vogel seinen Text. Angesichts ausufernder Vorbereitungsarbeiten bleibt Vogel erstaunlich gelassen.

Uwe Vogel will die Faustfestspiele nach Pegnitz holen. Ausgestattet seiner Planskizze besichtigte er noch einmal den Festplatz am Schloßberg. © Foto: Frank Heidler



Uwe Vogel will die Faustfestspiele nach Pegnitz holen. Ausgestattet seiner Planskizze besichtigte er noch einmal den Festplatz am Schloßberg. Foto: Foto: Frank Heidler



Der Schloßbergfestplatz in der für September ungewohnten gleißenden Mittagssonne: Mitten auf der Festwiese will Vogel zwei Zuschauertribünen für insgesamt 600 Besucher aufbauen. Auf den schon ziemlich in die Jahre gekommenen Sitzrängen des Gregori-Festplatzes sollen das eigentliche Schauspiel stattfinden.

Vogel schwärmt: „Das ist eine naturbelassene Waldbühne, da kann man in zwei oder drei Ebenen spielen.“ Er hat selbst Erfahrungen als Schauspieler. Beim Troschenreuther Mundarttheater und zuletzt „bei sieben oder acht Vorstellungen der Kronacher Faustfestspiele“.

Den Pegnitzer Wiesweiher als mögliche Spielstätte hat er schnell wieder verworfen. „Da müsste die Bühne erst noch gebaut werden.“ Allein das Bühnenbild würde einen „gigantischen Aufwand“ verursachen. Wenn man den Wiesweiher für Vorstellungen einzäunen wollte, wäre das eine „Mammutaufgabe“.

Feuertaufe bei Muffel-Spielen

Viel günstigere Voraussetzungen sieht er am Schloßbergfestplatz. Hier hätten ja auch vor Jahrzehnten die Muffel-Festspiele stattgefunden. Das Gelände lasse sich auch für Vorstellungen viel einfacher abriegeln. Geparkt werden soll in der Stadt, am Wiesweiherparkplatz, bei Euronics Baumann und dem „Dänischen Bettenlager“. Die meisten Besucher kämen zu Fuß zu den Vorstellungen am Schloßberg, glaubt er. Für Gehbehinderte soll ein Shuttle-Service bereitstehen. Der Aufstieg zur Burg in Kronach sei „weitaus gefährlicher“ gewesen.

Schlechtwetter fürchtet Vogel für seine Freiluftaufführungen nicht. „Die Zuschauertribünen sind überdacht.“ In diesen seien auch Lautsprecher untergebracht. Im Gegensatz zu Veranstaltungen wie Waldstock werde von dort aber nur „in Zimmerlautstärke“ übertragen. Gregori sei „bestimmt lauter“.

Wettersorgen hat Vogel für die vier (überdachten) Herbstvorstellungen der Faustfestspiele am 3., 4., 5. und 6. November — also in den Herbstferien — nicht. „Das soll ein Appetithappen für die Bürger werden.“ Mit wenigen Statisten und auch ohne Riesenbühne.

Um den Veranstaltungsort gab es im Vorfeld einige Verwirrung. Die ursprünglich reservierte Wiesweiherhalle sei Vogel zufolge von der Stadtverwaltung irrtümlich an den Kampfsportverein vergeben worden. Und die den Faustfestspielen zugestandene Sammethalle mochte der Theatermacher nicht („kein schönes Flair“). Jetzt soll es also eine Gymnasiumhalle sein. Allerdings ist noch unklar, ob in der alten oder der neuen Turnhalle. Vogel will das klären.

Außerdem soll „in den nächsten Wochen“ der Förderverein für die Pegnitzer Faustfestspiele gegründet werden, kündigt er an. Seine bisherige Wunschvorstellung war, dass ein Stadtrat den Vorsitz übernehmen könnte. Das Stadtratsgremium habe sein Vorhaben ja auch „umfangreich“ geprüft und mehrheitlich befürwortet.

Vogel selbst steht als Vorsitzender nicht zur Verfügung. „Ich bin eh im Vorstand“. Vogel sieht sich als Geschäftsführer und stellvertretender Intendant. Die Frage, ob „Geschäftsführer“ nicht ein richtiger Job sei, wurde von ihm nur mit den vielsagenden Worten „schau mer mal“ quittiert.

Noch hat er die vom Stadtrat geförderten 30 000 Euro Ausfallbürgschaft für die Festspiele nicht beisammen. Vogel optimistisch: „Wir sind mittendrin.“ Offiziell hat er dafür aber auch noch bis Anfang 2017 Zeit.

FRANK HEIDLER