"Vorbild für viele Generationen in der Stadt Pegnitz"

ASV-Handballtrainer Karl Ross verabschiedet — Viele ehemalige Spieler kamen zur Feier in die Christian-Sammet-Halle - vor 32 Minuten

PEGNITZ - Damit hatte Handball-Legende Karl Ross (70) nicht gerechnet: Zu seiner offiziellen Verabschiedung erschienen außer der aktuellen Mannschaft auch rund 70 ehemalige ASV-Spieler, um Ross ihre Aufwartung zu machen.

Abschied von ASV-Handballtrainer Karl Ross in der Christian-Sammet-Halle Pegnitz. Im Bild aktuelle und ehemalige ASV-Spieler sowie die Funktionäre und Ehrengäste. © Foto: Hans-Jochen Schauer



Abschied von ASV-Handballtrainer Karl Ross in der Christian-Sammet-Halle Pegnitz. Im Bild aktuelle und ehemalige ASV-Spieler sowie die Funktionäre und Ehrengäste. Foto: Foto: Hans-Jochen Schauer



Handball-Abteilungsleiter Günther Atzenbeck wollte ihm damit zum Ende seiner langen Karriere als Trainer der Pegnitzer Handballer eine Überraschung bereiten. Und die war Ross anzumerken, als die einstigen Mannschaftskameraden nacheinander in die Christian-Sammet-Halle einliefen, um ihm die Hand zu schütteln, ihn zu umarmen oder ein paar freundschaftliche Worte sagten.

Es waren Akteure aus allen Handball-Generationen, darunter mit "Adi" Potzler und Horst Metschl zwei Urgesteine aus jenem Team, bei dem Ross vor 49 Jahren erstmals als Trainer tätig war. Hinter einer kleinen Tribüne war die Wand mit Trikots dekoriert. In der Mitte, das gelb-rote Trikot mit der Nummer 4, jene Nummer die fünf Jahrzehnte für Karl Ross reserviert war. "Es ist unglaublich. Ich sehe Leute, von denen ich dachte, dass ich sie nie mehr treffen werde", so Ross.

Atzenbeck würdigte die Leistungen von Ross, der viele junge Spieler maßgeblich geformt habe. Er sei ein Aushängeschild des Pegnitzer Handballs. "Wir bedanken uns für dein Lebenswerk." Atzenbeck überreichte als Geschenk einen 50 Jahre alten Brandy, denn fast 50 Jahre hat Ross die Männerteams des ASV Pegnitz trainiert. Diese lange Trainerkarriere sei "einmalig in Bayern und Deutschland", so ASV-Vorsitzender Günter Bauer, der Ross einen "Kämpfer des ASV Pegnitz" nannte und als Dank einen ASV–Bierkrug überreichte.

Bürgermeister Uwe Raab zählte auf, was Ross auszeichne: Bescheidenheit, Beharrlichkeit, Ehrlichkeit und Leidenschaft. "Du bist ein Vorbild für viele Generationen in dieser Stadt." Ross habe ein Kapitel Sport in Pegnitz mitgeschrieben. Der Bezirksvorsitzende des oberfränkischen Handballverbandes, Klaus-Dieter Sahrmann, hob ebenfalls die Verdienste von Ross hervor. Er erinnerte an eine Begebenheit, als er als Schiedsrichter in Pegnitz pfiff und wegen einer Nierenkolik aufhören musste. "Ich lag auf einem Kasten, und Karl Ross hat sich alle paar Minuten erkundigt, wie es mir geht. So fürsorglich bin ich nirgendwo behandelt worden."

HANS-JOCHEN SCHAUER