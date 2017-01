Vorfahrt missachtet: Zwei Verletzte nach Unfall bei Auerbach

REICHENBACH - Zwei Autos mit wirtschaftlichem Totalschaden und zwei Verletzte waren die Bilanz dieses Unfalls auf der AS43 bei Reichenbach. Grund war laut Polizei eine Vorfahrtsverletzung.

Ein Mann (78) wollte am Freitagnachmittag mit seinem Opel Meriva von der B470 kommend in Richtung Ohrenbach abbiegen und übersah dabei offensichtlich eine in Richtung Auerbach fahrende Frau aus dem Landkreis Bayreuth. Die beiden Fahrzeug prallten zusammen.

Bei Reichenbach hat sich ein schwerer Unfall ereignet. © Brigitte Grüner



Die Wucht des Aufpralls wurde im Opel von Airbags gemildert, der Fahrer wurde leicht verletzt. Die 58-Jährige im Golf älteren Baujahrs hatte weniger Glück. Sie wurde mit mittelschweren Verletzungen mit dem Rettungswagen in eine Bayreuther Klinik gebracht. Feuerwehren, Rettungsdienste und Notarzt hatten alle Hände voll zu tun, auch der Rettungshubschrauber aus Bayreuth war gekommen.

