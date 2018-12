Vorsitzender Thomas Wölfel auch Ehrenkönig

Enzian-Schützen Kirchenbirkig haben ihre Besten geehrt — Jörg Schaffer siegte mit der Sportpistole KK - vor 57 Minuten

KIRCHENBIRKIG - Im festlich geschmückten Schützenhaus trafen sich die Mitglieder der Enzian-Schützen zur Weihnachtsfeier mit anschließender Königsproklamation.

Die Pokalsieger und Schützenkönige der Enzian-Schützen Kirchenbirkig. Dabei wurden die Sieger und Platzierten von elf Wettbewerben der verschiedensten Kategorien mit Pokalen und Urkunden ausgezeichnet. © Foto: Jochen Neuner



Dabei wurden die Sieger und Platzierten von elf Wettbewerben der verschiedensten Kategorien mit Pokalen und Urkunden ausgezeichnet. Sportleiter Jörg Schaffer begann bei der Sportpistole KK gleich bei sich selbst als Sieger. Im Kaliber 357 Magnum stand Georg Bähr auf dem Treppchen ganz oben.

Die Pistole 45 ACP beherrschte Felix Seemann am besten und bei der Kombination aus beiden Disziplinen rangierte Raymund Lodes ganz vorne. Jörg Schaffer glänzte mit dem Ordonnanzgewehr. Ebenso gingen auch die Titel Unterhebel A und B an Schaffer.

Nur in der Disziplin Unterhebel C musste er sich Stefan Brütting geschlagen geben. Die drei Wanderpokale der Scharfschützen gingen zweimal an Stefan Brütting und einmal an Jörg Schaffer.

Mehr Abwechslung angesagt

Bei den Luftdruckdisziplinen war mehr Abwechslung angesagt: Maximilian Eckert setzte sich bei den Schülern deutlich ab, was auch Jasmin Hübner bei der Jugend gelang (364 Ringe). Hans Lodes sicherte sich mit 309,2 Ringen den Titel bei den Auflageschützen. Mit zehn Ringen Abstand errang Vanessa Radl (389) erneut den Damentitel.

Manuel Redel wurde Sieger der Schützenklasse (364), in der Altersklasse lag Hans Distler vorne (369) und die Luftpistole sah erneut Manuel Redel vorne. Den Sonderpokal "Bestes Blattl" gewann der Schüler Maximilian Eckert.

Wurstkette für Anja Hübner

Zum krönenden Abschluss ließ sich Vorsitzender Thomas Wölfel vom Vorjahreskönig für das kommende Jahr die Insignien des Ehrenkönigs verleihen: Kette, Scheibe und Anstecknadel werden ihn an diesen Triumph erinnern (143-Teiler). Seine Stellvertreterin, mit Wurstkette geschmückt, heißt Anja Hübner.

jn