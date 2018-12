Vorstellungen von Troschenreuther Kindern zum Christkind

TROSCHENREUTHER

TROSCHENREUTH - Es ist so sicher wie das Amen in der Kirche: Jedes Jahr kommen der Nikolaus und das Christkind. Doch woher kommen sie, was hat es mit den beiden auf sich? Wir haben uns mit Troschenreuther Kindern der Kindertagesstätte St. Martin, mit Lukas (5), Ben (5), Dennis (5), Frieda (5) und Alisa (3), unterhalten. Sie erklären die Welt auf ihre Weise.

Was denken Kinder über den Nikolaus und über das Christkind? Wir fragten in der Troschenreuther Kindertagesstätte nach. Das Foto zeigt (von links) Dennis, Alisa, Frieda, die Leiterin der Kindertagesstätte, Daniela Pracht, Ben und Lukas. © Ralf Münch



Woher kommt eigentlich der Nikolaus?

Dennis: Der Nikolaus kommt vom Nordpol. Der wohnt dort.

Ist es dort auf Dauer nicht zu kalt? Besonders im Winter?

Dennis: Nee. Der ist ja warm anzogen. Der hat viele dicke Jacken.

Und wie kommt der Nikolaus eigentlich zu den Menschen?

Ben: Der hat einen Schlitten.

Lukas: Ja. Und der wird von Rentieren gezogen. Eines heißt Rudolph. Den Namen vom anderen weiß ich aber nicht.

Habt ihr den Nikolaus eigentlich schon mal auf seinem Schlitten und mit den Rentieren gesehen?

Lukas: Ich hab da nur einmal einen Schatten daheim gesehen. Aber das war er schon, weil er mir etwas gebracht hat.

Alisa: Ja. Mir auch. Mir hat er Glitzerstaub und Sternenstaub gebracht.

Und wenn kein Schnee liegt? Dann wird es aber mit dem Schlitten kompliziert. . .

Ben: Dann macht der Nikolaus Räder dran.

Und wie sieht der Nikolaus denn aus?

Dennis: Der hat einen Bart, ist groß, also viel größer als du, hat einen roten Mantel und eine hohe Mütze auf. Und er hat einen Stab. Einen Sack hat er auch dabei. Den lieben und braven Kindern schenkt er was, die bösen steckt er da rein.

Von euch wurde aber anscheinend niemand in den Sack gesteckt. Ward ihr denn alle brav?

Ben: Also ich eigentlich schon fast. (Die anderen Kinder nicken, enthalten sich aber vorsichtshalber einer Stimme).

Leiterin Daniela Pracht sagt zu den Kindern: "Ihr habt den Nikolaus aber doch bei uns im Kindergarten gesehen. Der war nur zwei Tage später da, weil er am Donnerstag zu viel zu tun hatte." Jetzt erinnern sich die Kinder wieder.

Stimmt es, dass der Nikolaus durch den Schornstein kommt?

Frieda: Das glaube ich nicht.

Dennis: Bei manchen kommt er durch den Schornstein, bei manchen nicht. Kommt darauf an, ob er da durchpasst.

Alisa: Nein. Der kommt durch die Tür.

Jetzt mal zum Christkind. Wo kommt das eigentlich her?

Ben: Das kommt aus den Wolken. Das wohnt im Himmel.

Lukas: Also ich hab das Christkind noch nicht gesehen. Aber das kommt ja erst am 24. Dezember.

Und wie kann ich mir das vorstellen? Wie sieht das denn aus?

Alisa: Also das Christkind ist weiß. Es hat Flügel. Mit denen kann es fliegen. Die sind auch weiß. Es hat einen Kopf und lange weiße Haare.

Dennis: Das kommt dann vom Himmel runtergeflogen und bringt Geschenke für die Kinder und manchmal auch für Erwachsene.

Alisa: Aber zuerst bringt es Geschenke für die armen Menschen. Und dann bringt es die Geschenke für die, die nicht so arm sind.

Wie schafft es das Christkind eigentlich, auf der ganzen Welt so schnell zu den vielen Menschen Geschenke zu bringen?

Dennis: Das hat ja auch Engel. Die helfen dabei.

Frieda (verschmitzt): Ich hab ja auch schon einen Engel gespielt. Das war schön. Das hat mir Spaß gemacht.

Und was wünscht ihr euch zu Weihnachten? (Stand vergangene Woche)

Lukas: Da hab’ ich mir noch keine Gedanken gemacht. Meinen Wunschzettel muss ich erst noch schreiben.

Ben: Eine Lego-City-Eisenbahn.

Dennis: Eine Carrera-Bahn oder einen Lego-City-Flughafen.

Frieda: Winteranziehsachen, damit ich zum Spielen in den Schnee raus kann.

Alisa: Zwei Rucksäcke.

(Alisa bekommt, läuft alles nach Plan, übrigens auch noch ein anderes Weihnachtsgeschenk: ein Brüderchen.)

Alisa: Ich freu’ mich schon. Aber das hab’ ich mir nicht gewünscht.

Interview: RALF MÜNCH