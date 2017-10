VW-Bus brennt bei Trockau aus: Mutter und Kind retten sich

TROCKAU - Ein Raub der Flammen wurde ein VW-Bus am Dienstagabend auf der Autobahn nördlich von Trockau. Mutter und Kind konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Das Fahrzeug dagegen brannte total aus.

Der VW-Bus brannte total aus. Foto: News5/Holzheimer



Am Dienstagabend befuhr eine Frau mit ihrem Kind die A9 in Richtung Berlin, als bei ihrem VW-Bus zwischen den Anschlussstellen Trockau und Bayreuth-Süd auf einmal der Motor ausging und Rauch aufstieg. Die Fahrerin stellte den Wagen geistesgegenwärtig noch auf dem Standstreifen ab und konnte sich mit ihrem Kind in Sicherheit bringen, ehe das Fahrzeug komplett in Flammen aufging.

Die Feuerwehren aus Trockau und Bayreuth konnten das Fahrzeug nicht mehr retten. Foto: News5/Holzheimer



Feuerwehren aus Trockau und Bayreuth sowie das THW Bayreuth löschten den Brand und sicherten die Einsatzstelle ab. Als Brandursache wird ein technischer Defekt angenommen.

