Plötzlich ging der Wagen aus, wenige Momente später stand er bereits in Flammen: Auf der A9 bei Trockau ist am Dienstagabend ein VW-Bus ausgebrannt. Die Fahrerin konnte sich mit ihrem Kind noch rechtzeitig in Sicherheit bringen - für den Bus kam jede Hilfe zu spät. © NEWS5 / Holzheimer