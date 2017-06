Am Montagmorgen schätzte der Fahrer eines BMW auf der A9 seine Geschwindigkeit falsch ein und stieß gegen einen weiteren BMW vor ihm. Anschließend fuhr er in den Mittelstreifen und prallte von dort aus in einen Ford Fiesta. Der Ford wurde durch den Aufprall unter einen Sattelzug geschleudert.

Gegen 8.46 Uhr gingen bei der oberfränkischen Polizei die ersten Notrufe ein: Am Sonntagmorgen war auf der A9 zwischen den Ausfahrten Bayreuth-Süd und Bayreuth-Nord ein Seat in einen Baustellenbereich in der Mitte der Autobahn gefahren. Das Auto überschlug sich schließlich, der Fahrer musste schwer verletzt in eine Klinik geflogen werden.