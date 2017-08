2017 Bundestagswahl Wählen ohne Hürden in Waidach und Kühlenfels

Bürger setzen sich für barrierefreies Wahllokal ein - vor 1 Stunde

WAIDACH - Früher gab es je ein Wahllokal in Waidach und Kühlenfels. Im November 2013 stimmte der Stadtrat für nur noch ein Wahllokal in Kühlenfels. Dabei ist es bisher auch geblieben. Das Wahllokal im dortigen Sportheim ist allerdings nicht barrierefrei. Drei Bürger setzen sich deshalb für ein barrierefreies Wählen ein, auch wenn es für die Bundestagswahl schon zu spät ist.

Setzen sich für ein barrierefreies Wahllokal in Waidach beziehungsweise Kühlenfels ein: Von links Armin Eckert, Schwerbehindertenvertreter bei der Firma Baier + Köppel, Heinrich Hofmann, Vorsitzender des VdK Ortsverbandes Waidach und Richard Redel, zweiter Vorsitzender des VdK Ortsverbandes Waidach. Der Vorschlag der drei: Das Gasthaus Zum Knopfloch in Waidach wieder zum barrierefreien Wahllokal machen. © Luisa Degenhardt



Das Thema war bereits auf der Tagesordnung des Stadtrates Pottenstein gestanden. Richard Redel war es in seinem Antrag vom Februar darum gegangen, dass zur Landtagswahl wieder barrierefrei gewählt werden kann. Das Gremium stimmte dafür, das Wahllokal für Waidach und Kühlenfels in letzterem Ortsteil zu belassen. Für Heinrich Hofmann, Vorsitzender des VdK Ortsverbandes Waidach, seinen Stellvertreter Richard Redel und Armin Eckert, der Schwerbehindertenvertreter bei der Firma Baier + Köppel, ist diese Entscheidung nach wie vor nicht nachvollziehbar. Denn im Kühlenfelser Sportheim müsse man um die 20 Stufen erklimmen, um seine Stimme abzugeben. Um zu den sanitären Anlagen zu gelangen, muss man ebenfalls Stufen hinabsteigen.

Das macht das Wählen vor Ort für Rollstuhlfahrer und Gehbehinderte schwierig. "Gerade Behinderte haben immer mit Ausgrenzung zu kämpfen, gerade bei so einem Miteinander wie einer Wahl sollte man sie teilhaben lassen", sagt Eckert.

Dieses Argument lässt Bürgermeister Stefan Frühbeißer nicht gelten. Es sei nicht besonders viel los am Wahltag in den Pottensteiner Wahllokalen. "In den zehn Stunden kamen nie alle gleichzeitig", so Frühbeißer.

Barrierefreie Alternativen gibt es laut Richard Redel in beiden Ortsteilen. In Kühlenfels wäre eine das Feuerwehrhaus, in Waidach das Gasthaus Zum Knopfloch, wo die Bürger früher schon ihre Kreuzchen gemacht hatten. Wo gewählt wird, ist Redel, Hofmann und Eckert letztlich egal. Aber wenn schon ein barrierefreies Wahllokal vorhanden gewesen sei, warum schaffe man das ab, fragt sich Eckert.

Laut Bürgermeister Frühbeißer ist die Entscheidung der Stadträte für Kühlenfels wegen der Zahl der Wahlberechtigten ausschlaggebend gewesen. Deshalb musste man auch das in Waidach schließen — die Zahl der Wähler, die vor Ort ihre Stimme abgeben, sei gesunken. "Das Ganze wurde in der Vergangenheit geprüft, der Stadtrat hat die Festlegungen mit großer Mehrheit getroffen."

Rivalität vorgeschoben?

Der Trend zur Briefwahl nehme außerdem zu. Wer ein barrierefreies Wahllokal braucht, der kann in einen anderen Ortsteil, zum Beispiel nach Regenthal fahren, um seine Stimme dort abzugeben. "Man kann innerhalb des gesamten Gemeindegebietes wählen oder per Wahlschein in einem anderen Wahlgebiet", so Frühbeißer.

In der Entscheidung des Stadtrates vom April war auch die herrschende Rivalität zwischen den beiden Ortsteilen angeführt worden. "Der Konflikt zwischen Waidach und Kühlenfels wurde vorgeschoben, das ist aber nicht der Fall", so Armin Eckert. "Es gibt keine Feindschaft", fügt Hofmann hinzu.

Nach der Entscheidung im Stadtrat hat Redel einen Brief von der Stadt erhalten mit einer Begründung, warum in Sachen Wahllokal alles beim Alten bleibt. Daraufhin hat Richard Redel Christian Hartmann, den VdK-Kreisgeschäftsführer kontaktiert. Dieser setzte dann ein neues Schreiben auf, das Redel im Mai in der Verwaltung abgab. Darin wurde um nochmalige Behandlung im Stadtrat gebeten. Eine Antwort hat er bisher nicht bekommen, der Stadtrat hat sich bisher auch kein weiteres Mal mit dem Thema beschäftigt. Das Schreiben ging außerdem an alle Stadträte — laut Redel gab es darauf ebenfalls keine Rückmeldung. Nur mit der Waidacher Rätin Maria Dreßel habe er sich über das Thema unterhalten. "Wir sind maßlos enttäuscht", meint Hofmann. Frühbeißer sagt dazu: "Mir ist nicht geläufig, dass da ein erneutes Schreiben kam."

Hofmann, Redel und Eckert wollen nicht locker lassen und sich auch künftig für barrierefreies Wählen für Waidacher und Kühlenfelser einsetzen. Doch laut Frühbeißer hat das wenig Aussicht auf Erfolg. "Es gibt klare Regelungen, dass man nicht endlos immer die gleiche Thematik im Stadtrat behandeln muss. Erst wenn sich grundlegende Gesichtspunkte ergeben, wird man es sicherlich wieder auf die Tagesordnung nehmen. Es gibt keinen Anlass das so lange auf die Tagesordnung zu setzen, bis eine andere Entscheidung getroffen wird."

Die Direktkandidaten im Wahlkreis Bayreuth Name: Silke Launert Alter: 40

Wohnort: Bayreuth Liste: CSU Beruf: Richterin am Landgericht a.D.



Name: Anette Kramme Alter: 49

Wohnort: Heinersreuth Liste: SPD Beruf: Parlamentarische Staatssekretärin, Rechtsanwältin



Name: Thomas Hacker Alter: 49

Wohnort: Bayreuth Liste: FDP Beruf: selbstständig



Name: Susanne Bauer Alter: 40

Wohnort: bei Pegnitz Liste: Die Grünen Beruf: Leitung eines soziotherapeutischen Zentrums in Amberg-Sulzbach



Name: Sebastian Sommerer

Liste: Die Linke



Name: Tobias Peterka

Wohnort: Bayreuth Liste: AfD Beruf: Wirtschaftsjurist





