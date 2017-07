2017 Bundestagswahl Wahlkampfauftakt der Pegnitzer CSU: Staatssekretär spricht Klartext

Jens Spahn, Hoffnungsträger der CDU, unterstützt Silke Launert - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Diesmal ist es das ASV-Heim in Pegnitz. Es ist für Dr. Silke Launert eine von vielen Stationen im Wahlkampfmarathon. Bis zum 24. September wird die 40-Jährige noch viele Hände schütteln, sich von Bürgermeistern in Gemeinden herumführen lassen, Firmen besichtigen oder Reden halten.

Wahlkampfauftakt der CSU Pegnitz, von links: Regina Schrembs, Vorsitzende der Frauen Union, Staatssekretär Jens Spahn, Bundestagsabgeordnete Dr. Silke Launert und CSU-Ortsverbandschef Wolfgang Weber. © Hans-Jochen Schauer



Wahlkampfauftakt der CSU Pegnitz, von links: Regina Schrembs, Vorsitzende der Frauen Union, Staatssekretär Jens Spahn, Bundestagsabgeordnete Dr. Silke Launert und CSU-Ortsverbandschef Wolfgang Weber. Foto: Hans-Jochen Schauer



So wie beim Wahlkampfauftakt des CSU–Ortsverbands Pegnitz. Ihre Ansprache an die etwa 50 Besucher ist kurz. Die Hauptrolle an diesem Abend übernimmt Jens Spahn, den CSU-Ortsverbandsvorsitzender Wolfgang Weber irrtümlich mit "Doktor Spahn" begrüßt hat. Doch der Parlamentarische Staatssekretär im Bundes-Finanzministerium korrigiert dies umgehend: "Kein Doktor, da kriegen wir nur Ärger."

Auch ohne akademischen Titel hat der Mann aus dem Münsterland laut Weber "einen lupenreinen Lebenslauf, einen Werdegang, der seinesgleichen sucht". Der gelernte Banker und studierte Politikwissenschaftler wurde 2002 erstmals in den Bundestag gewählt, gehört seit 2012 dem CDU-Bundesvorstand an und ist seit 2015 Parlamentarischer Staatssekretär. Der 37-jährige Spahn sei der "Mann, der Merkel herausfordert" und als "neue Führungsfigur der Konservativen" gesehen wird, so Weber.

Auch Launert, im dunkelblauen Kleid und hellblauem Blazer, schließt sich dem Lob an. Spahn sei "unglaublich aktiv, einer der Hoffnungsträger der CDU. Ein fleißiger und gewissenhafter Politiker mit Mut zur eigenen Meinung". Die vertritt Spahn im Anschluss in einer Rede, die er frei hält, ohne Manuskript, ohne verschwurbeltes Politikerdeutsch und ohne Kraftmeierei.

Spahn lässt den Knüppel im Sack, wenngleich er Dinge klar anspricht. Er zeigt sich informiert, beantwortet im Anschluss die Fragen der Zuhörer kompetent. Nur einmal muss er passen: Als ein Fragesteller die Diskriminierung der deutschen Minderheit in Polen kritisiert, gibt er zu, dass ihm dieses Problem nicht vertraut sei. Er werde sich kundig machen.

Spahn lobt den schuldenfreien Haushalt, fordert Änderungen im Planungsrecht, damit die Industrie aus Deutschland nicht vertrieben wird ("Ich will, dass wir Industrieland bleiben") und mahnt, den digitalen Wandel mit zu gestalten, damit "die Wertschöpfung bei uns bleibt".

Er spricht davon, dass angesichts einer immer älter werdenden Gesellschaft und eines zunehmenden Arbeitskräftemangels reagiert werden müsse – etwa indem Menschen freiwillig länger arbeiten. Er plädiert für ein Einwanderungesetz, mit dem sich der Arbeitsmarkt steuern lasse. Von Flüchtlingen und Einwanderern erwartet er, dass sie sich in die Gesellschaft integrieren. "Vom ersten Tag müssen wir ihnen klar machen, welche Werte und Prinzipien hier herrschen."

Damit liegt er auf einer Linie mit Silke Launert, die, wie sie im Gespräch mit den Nordbayerischen Nachrichten betont, mit Spahn ein freundschaftliches Verhältnis pflegt und ihn in den Wahlkreis Bayreuth eingeladen hat. Diesen möchte sie bei der Bundestagswahl als Direktkandidatin erstmals gewinnen und die Nachfolge von Hartmut Koschyk antreten, der auf eine erneute Kandidatur verzichtet.

Die studierte Juristin und zweifache Mutter nimmt die Ochsentour im Wahlkampf gerne auf sich. "Ich bin jemand, der schon immer viel gearbeitet hat und mache es mit Spaß und Leidenschaft." Was ihr wichtig ist: Die Menschen, die Orte, die Unternehmen und die Landschaft im Wahlkreis Bayreuth kennenzulernen, zu dem auch eine Reihe Gemeinden aus dem Landkreis Forchheim gehören.

Deshalb war sie am Freitag in Hiltpoltstein unterwegs, machte dort auch Hausbesuche, um die Wähler direkt anzusprechen. Sie überreicht dabei ihren Flyer und einen Schreibblock und unterhält sich mit den Bürgern. Freundlich sei sie dabei, auch wenn die Leute eine andere politische Meinung haben.

Fünf Termine pro Tag

Grundsätzlich falle der Kontakt in kleinen Gemeinden leichter. Dort gebe es schnellere Erfolgserlebnisse. Es sei ein großer Wahlkreis, aber spannend. Sie komme im Wahlkampf in Gegenden und Orte, wo sie noch nie war, so die in Untersteinach aufgewachsene Abgeordnete, die vor vier Jahren über die CSU-Liste in den Bundestag einzog. Im Durchschnitt absolviert sie fünf Termine pro Tag. Sie nutzt dies, um sich zu informieren, und kümmert sich um Anliegen, die an sie herangetragen werden. "Wenn sie berechtigt sind, setze ich mich dafür ein."

Die Tage können schon mal lang werden, wie im ASV-Heim Pegnitz. Ihr Mahl hat Launert nur zur Hälfte aufgegessen. Angst davor, dass das unregelmäßige Essen im Wahlkampfstress sich wie bei vielen ihrer Kollegen an der Figur bemerkbar macht, hat sie nicht: "Ich habe gute Gene. Ich kann viel essen und verbrauche viel Energie." Und das Durchhalten bei ihren Wahlkmapfbesuchen sei geistiger und körperlicher Sport.

Unterwegs hält sie manchmal am Straßenrand an, schaut ein, zwei Minuten die Landschaft an und tankt Kraft. Dann geht es weiter zum nächsten Termin.

HANS-JOCHEN SCHAUER