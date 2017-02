Waidacher und Pegnitzer wollen American Football groß machen

Landesligist Bayreuth Dragons trainieren drei Mal pro Woche im Fitnessstudio - vor 1 Stunde

BAYREUTH/PEGNITZ - Drei Fitnessstudio-Einheiten, zwei Mal zwei Stunden Training auf dem Rasenplatz und eine Stunde Theorie — alles pro Woche versteht sich. Bei Landesligist Bayreuth Dragons lernt der aus Waidach stammende Julian Späthling zusammen mit etwa 30 anderen Männern American Football kennen. Trainer ist der Pegnitzer Matthias Baur. Das Ziel: die höchst amerikanische Sportart über Bayreuths Grenzen hinaus bekannt machen.

Der Mann unter dem Helm ganz vorne ist der aus Waidach stammende Julian Späthling. Hier stürmt der 23-Jährige für seine Dragons gegen Gerolzhofen Bulldogs nach vorne. Foto: Claus van Acken/oh



Julian Späthling ist 23 Jahre alt und arbeitet für die Bundespolizei am Flughafen in München. Die Fitnessstudio-Einheiten der Dragons absolviert er deshalb in Erding. Aber am Wochenende fährt er in seine Heimat, um mit den anderen Jungs auf dem Gelände des FC Bayreuth zu trainieren. "Mein Chef ist da großzügig, bei wichtigen Terminen kann ich auch unter der Woche weg", sagt Späthling.

Vor dem Training auf dem Platz ist erst einmal eine Stunde Theorie angesagt, wenn der Trainer Matthias Baur neue Spielzüge, sogenannte Plays, durchnimmt. Das Team sitzt dann mit mit gezücktem Stift und Notizblock im Vereinsheim und prägt sich ein, was Baur auf die Rückseiten alter Werbeplakate mit unterschiedlichen Farben aufmalt. Die Positionen bekommen Zahlen, das ist wie beim Fußball. Die Bewegungsrichtungen werden mit Strichen dargestellt, das ist auch wie beim Fußball.

Die strikte Unterteilung in offensive (Offense) und defensive Spielzüge (Defense) weniger. Es ergeben sich schier unendlich viele taktische Möglichkeiten, an Punkte auf dem Platz zu kommen. "Ich muss das Grundkonzept verstanden haben, weil ich immer da spiele, wo der Trainer mich braucht. Aber prinzipiell habe ich mich auf vier Positionen, zwei in der Defense, zwei in der Offense, spezialisiert und da merke ich mir dann, wie ich laufen und wann ich den Gegner blocken muss", erzählt Späthling.

"Schnelle Hände, ein gutes Auge"

Seine Welt ist mehr die Defense. "Da sind schnelle Hände, ein gutes Auge und schnelles Tackling gefragt. Das ist für mich als schmalerer und flinker Spieler einfacher, als in der Offense schwerere Spieler aus dem Weg zu räumen." Man muss also nicht immer breite Schultern haben, um ein erfolgreicher Footballer zu werden."

Football in den USA verfolgt Späthling seit über zehn Jahren, seit zweieinhalb jeden Sonntag um 4 Uhr morgens vor dem Bildschirm. "Außer ich muss um 6 Uhr arbeiten, dann zeichne ich es auf und schaue es später nach. Aber ich versuche, mir von jedem Spiel die Highlights anzugucken."

Matthias Baur ist Trainer der Bayreuth Dragons und wohnt in Pegnitz. Seine Mannschaft will er zur besten Oberfrankens machen. Foto: privat



Vor zwei Jahren hat Späthling mit Football angefangen, nachdem er im Internet auf die Bayreuth Dragons aufmerksam wurde. Späthling war schon vorher sportlich, hat Fußball gespielt. Nach Problemen mit dem Meniskus musste er sich nach einer Alternative umschauen. "Ich habe es ausprobiert und bin hängen geblieben. Ich schätze an Football einfach die Ehrlichkeit. Wenn Kontakt da ist, dann richtig. Da gibt es keine Schwalben. Und auch keine Blutgrätschen. Außerdem ist Football in einer ganz anderen taktischen Dimension. Man muss mehrere Sachen beachten, hat eine größere Variabilität." Dass Football ein gefährlicher Sport sei, kann er nicht bestätigen.

Ernährungsplan ist Pflicht

Mit dem Hobby steht Späthling bei seinen Freunden ziemlich alleine da, auch wenn die Football-Szene durch die Übertragungen des Fernsehsenders ProSieben Maxx boomen würde. "Ein paar meiner Freunde schauen Football, aber zwischen schauen und spielen ist ein Unterschied", sagt Späthling. Er möchte Football spielen so lange sein Körper mitmacht, auch wenn er dafür weite Wege auf sich nimmt und sich an einen Ernährungsplan halten muss — bei den Dragons gibt es einen Fitness- und einen Athletikcoach. Sie sorgen dafür, dass die Spieler genug Ausdauer haben, weil so ein Footballspiel auch mal vier Stunden dauern kann.

Kommandos auf Englisch

Nach der Theoriestunde geht es raus auf den Platz, um die einstudierten Spielzüge praktisch umzusetzen. Zu Beginn wärmen sich die Spieler unter der Leitung der beiden Kapitäne auf. Um den Platz joggen, kurze Sprints, dehnen – es herrscht hohe Disziplin, die lauten Kommandos in englischer Sprache sind über den ganzen Platz zu hören. Danach ziehen sich alle Spieler Schulterpolster und Helme an. Trainer Matthias Baur teilt die Mannschaft in zwei bis drei Gruppen auf. Nachdem zu zweit das korrekte Blocken geübt wurde, haben die Gruppen verschiedene Aufgaben. Die einen üben Würfe über eine größere Distanz, während sie in Bedrängnis gebracht werden, andere trainieren das korrekte Blocken in Vierergruppen. Zum Abschluss spielt Offense- gegen Defense-Reihe, Baur hält die Plays auf Video fest. Danach stehen noch zehn Minuten Football ohne Körperkontakt an. Dabei werfen sich die Spieler den Ball zu und erzielen Touchdowns, um Ballgefühl und Bewegungsabläufe zu trainieren.

Die Erfahrenen haben die Neulinge bei den Übungen zu unterstützen. Anwesenheitspflicht haben auch verletzte Spieler. "Wenn einer krank ist, hat er hier nichts zu suchen, weil er ansteckend ist. Ansonsten kann er aber die Theorie mitnehmen und die Absprachen bei den Plays mitbekommen", sagt Baur.

Fit in zwei Monaten

Derzeit läuft die Vorbereitung auf die kommende Saison. Die genauen Spieltermine stehen noch nicht fest. Das heißt, dass immer noch Interessierte kommen und Football ausprobieren können. "Ich bekomme die meisten in zwei Monaten fit. Und es findet sich für jeden Spielertyp eine Position", verspricht Baur. "Ich habe im Team Jungs, die noch nie im Sportverein waren, ich habe ehemalige Fußballer, Leichtathleten, Handballer – das ganze Spektrum eben." Die taktischen Varianten erlerne man schnell, wenn man sie regelmäßig übe, zumal Baur Spielzüge auf Video aufnimmt und sie den Spielern samt Verbesserungsvorschlägen zuschickt.

Videoanalyse, Ernährungsplan, Athletikcoach – das klingt wahnsinnig professionell. Trainiert wird aber mittwochs in der Halle und sonntags auf dem Hartplatz. Erst in einigen Wochen ist der Rasenplatz frei – mit Fußballlinien und Fußballtoren wohlgemerkt. "Wir versuchen das bis zum Saisonbeginn hinzubekommen. Grundsätzlich sind für uns zehn Yard einfach zehn Meter", sagt der 31-jährige Baur.

Coach seit fünfeinhalb Jahren

Er spielt seit 15 Jahren Football und ist seit fünfeinhalb Jahren Coach, im vergangenen Jahr musste er aufgrund von Personalmangel in einem Spiel selbst auf den Platz. "Wir hatten teilweise 30 und teilweise 16 Mann. Das schwankt einfach, weil viele nebenbei berufstätig sind." Baurs Ziel ist eine Kadergröße von 50 Spielern. Sportlich will er die kommende Spielzeit in der Landesliga Nord auf dem ersten oder zweiten Platz abschließen. Die Konkurrenz ist mitunter bekannt. "Wir kennen die Gegner teilweise noch aus der Aufbauliga und aus Freundschaftsspielen."

Seit zwei Jahren wohnt Baur in Pegnitz, ist berufstätig. Aktionen in seinem Wohnort kann sich der 31-Jährige gut vorstellen. Einen Football-Verein in Pegnitz aufzubauen, das sei allerdings eine Illusion. "Die Einzugsgebiete für Football sind deutlich größer als im Fußball. Das macht keinen Sinn." Gerade einmal fünf Gegner in der Landesliga Nord, davon zwei aus Bamberg, die im Sommer auf die Bayeuth Dragons warten, sind ein Beweis dieser These.

Neuzugänge nach Superbowl

Aber es sollen ja mehr Footballer werden. "Wir werden bei immer mehr Veranstaltungen präsent sein, um American Football in der Region bekannter zu machen", sagt Baur, "nach dem Superbowl konnten wir einige Neulinge begrüßen. Natürlich bleiben die nicht alle dauerhaft hier, aber seit 2014 haben wir es geschafft, jede Woche ein neues Mitglied begrüßen zu dürfen." Egal, ob bei den Herren oder den beiden Jugendmannschaften. Es geht aber nicht nur darum, neue Footballer zu gewinnen, ein paar gute sollten schon auch dabei sein: "Langfristig wollen wir die beste Mannschaft Oberfrankens werden."

Weitere Infos unter www.facebook.com/BayreuthDragons

ANNIKA BRAUN