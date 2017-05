Waischenfeld: Freibad in private Hände übergeben

WAISCHENFELD - Es ist amtlich: Das städtische Freibad Waischenfeld ist privatisiert. Bei einer kleinen Feierstunde im Freibad wurde der letzte städtische Bademeister Andreas Stenglein verabschiedet. Außerdem übergab Bürgermeister Edmund Pirkelmann das Freibad an den Privatbetreiber Mirko Helbig.

Bei einer kleinen Feierstunde im Freibad wurde der letzte städtische Bademeister Andreas Stenglein (rechts) verabschiedet. Bürgermeister Edmund Pirkelmann (Mitte) übergab das Freibad an den Privatbetreiber Mirko Helbig (links). © Thomas Weichert



Helbig habe nun die Hoheit über das Bad „und die Stadt nichts mehr zu sagen“, so Pirkelmann. Freibäder seien insgesamt schwierig zu betreiben. Er sei daher froh, dass man mit Helbig, der auch die Badeaufsicht übernehmen wird, einen Betreiber gefunden habe. Denn nach dem Ausscheiden von Stenglein hätte die Stadt zwei neue Bademeister einstellen müssen.

Waischenfeld beteiligt sich künftig am Betriebskostendefizit: Jedes Jahr wird Helbig 60.000 Euro bekommen. Dies sei auch notwendig, um die Anlage einigermaßen weiter betreiben zu können, so Pirkelmann. Den Badkiosk übernehmen Peter und Robert Weiß. Für Helbig war ein wesentlicher Grund, sich für den Betrieb des Bades zu entschieden, dass er weiter die Wasserwacht und den Förderverein an seiner Seite hat. In den vergangenen zehn Jahren hat die Stadt über 300.000 Euro in das Bad investiert.