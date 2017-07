Waischenfeld klingt: Von A-capella bis zum Liedermacher

250 Besucher lauschen bei Open Air der musikalischen Vielfalt des Luftkurorts — Wettbewerb gibt es seit über 20 Jahren - vor 1 Stunde

WAISCHENFELD - Welche wertvollen kulturellen Elemente in Bezug auf Gesang und Musik in der Stadt Waischenfeld beheimatet sind, wurde am Freitagabend beim Musikwettbewerb "So klingt’s bei uns in Waischenfeld" deutlich.

Die Chorgemeinschaft Waischenfeld-Oberailsfeld mit Dirigent Michael Forster bei ihrem Open-Air-Auftritt auf dem Stadtparkett. © Foto: Dieter Jenß



Die Chorgemeinschaft Waischenfeld-Oberailsfeld mit Dirigent Michael Forster bei ihrem Open-Air-Auftritt auf dem Stadtparkett. Foto: Foto: Dieter Jenß



250 Besucher wurden auf dem Stadtparkett neben dem Baderhaus bei dem Open Air vielseitig unterhalten. Bereits seit mehr als 20 Jahren gibt es den Musikwettbewerb in der Stadt, den der Gesangverein Waischenfeld, der eine Chorgemeinschaft mit dem Kirchenchor St. Burkard Oberailsfeld bildet, zusammen mit der Tourist-Information Waischenfeld ausrichtet. Mit im Boot sitzt auch der Förderverein Freibad, der bei der Gelegenheit Getränke und Essen verkauft und so einen Beitrag zur Attraktivität des städtischen Freibades leistet.

Begonnen hat alles, so Adolf Hofmann, Vorsitzender des Gesangvereins, der die Moderation des Abends übernahm, mit der im Verein geborenen Idee, "alle, die in Waischenfeld singen und musizieren, auftreten zu lassen". Bewusst werde seitdem der Faktor Geld ausgeklammert, sagte Hofmann. Alle Mitwirkenden machten ohne Gage mit. Es wird auch kein Eintritt verlangt.

War zu Beginn der Veranstaltungsreihe der Burghof noch Ausrichtungsort, folgten danach das Kolpinghaus und das Freibad. Vergangenes Jahr gab es erstmals das Open Air auf dem Stadtparkett. Den Auftakt machte heuer der Musikverein Waischenfeld unter Leitung von Susanne Görl mit mehreren Stücken, wie "Auf der Vogelwiese" und dem "Egerländer Fuhrmannsmarsch". Die Dirigentin war ferner beim Auftritt einer Querflötengruppe beteiligt, die unter anderem "Eine kleine Nachtmusik" spielte. Für gelungene musikalische Klänge sorgte auch das Saxophonquartett mit Ann-Kathrin und Jan Brendel sowie Paula und Anna Neuner.

Als Solist zeigte Tenorsänger Adolf Hofmann zunächst mit "Ich bin nur ein armer Wandergesell" aus der Operette "Der Vetter aus Dingsda" von Eduard Künneke sein außergewöhnliches Können. Begleitet wurde er von Michael Forster am Klavier. Im Laufe des Abends folgte von Adolf Hofmann, der auch Leiter des Tourismusbüros der Stadt ist, das berühmte "Largo" von Georg Friedrich Händel.

Die Chorgemeinschaft Waischenfeld-Oberailsfeld mit ihrem musikalischen Leiter Michael Forster trug bei ihren zwei Auftritten zunächst mit dem "Schifferlied" ein altes Volkslied zum abwechslungsreichen Programm bei. Es folgten beispielsweise noch "Irgendwo auf der Welt" von den Comedian Harmonists und zum Schluss "Freude, schöner Götterfunken".

Zwei Premieren

Eines der Waischenfelder Aushängeschilder ist die männliche A-Capella-Gruppe "Belcanto Vocale" mit ihrem Leiter Adolf Hofmann, die Kulturförderpreisträger des Landkreises ist. Mit "Der Frater Kellermeister" von Carl August Kern und "Rendezvous" von Songschreiber Oliver Gies bot die Gruppe zwei Uraufführungen. Den Schlusspunkt setzten sie mit "Hello Mary Lou" und bewiesen wieder einmal ihr außergewöhnliches Können.

Aber auch Liedermacher sind in Waischenfeld zu Hause. Zu ihnen gehört Dieter Pöhner, der auch Sänger bei Belcanto Vocale ist. Er erntete mit seiner Zugabe "Seminar", in der er seine Erfahrungen bei einem "Aussteigerseminar" wiedergab, begeisterten Applaus.

DIETER JENß