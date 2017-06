Waischenfeld: Motorradfahrer schwer verletzt

76-jährige Frau übersah beim Abbiegen den Biker - vor 1 Stunde

WAISCHENFELD - Schon wieder hat sich ein schwerer Unfall mit einem Motorrad ereignet. Diesmal im Raum Waischenfeld.

Am Mittwochnachmittag war gegen 15.30 Uhr eine 76-jährige Autofahrerin von Heroldsberg in Richtung Hubenberg unterwegs. Als sie nach links in einen Einsiedlerhof abbiegen wollte, übersah sie einen entgegenkommenden Motorradfahrer.

Es kam zu einem frontalen Zusammenstoß. Der 79-jährige Motorradfahrer aus der Gemeinde Egloffstein erlitt dabei schwere Verletzungen. Mit dem Rettungshubschrauber wurde er ins Klinikum Bayreuth geflogen. Die Fahrerin des Wagens aus der Gemeinde Waischenfeld blieb unverletzt.

Die Strecke war bis 19 Uhr komplett gesperrt. Vor Ort war auch ein Gutachter.

