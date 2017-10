Waischenfeld: Schulsanierung voll im Zeitplan

WAISCHENFELD - Das ist nicht selbstverständlich bei öffentlichen Bauvorhaben: Der Zeitplan wird eingehalten, der Kostenrahmen nicht überschritten. Daher gab es am Dienstagabend auch zufriedene Mienen, als sich die Stadträte in der Schule ein Bild vom Sanierungsstand machten.

Whiteboards sind ein sinnvolles Unterrichtsmittel, findet Schulleiterin Maja Bojanowski, die hier den Stadträten zeigt, wie es funktioniert. Foto: Stefan Brand



Knapp eine Million Euro kostet das Herrichten des aus den 1970er Jahren stammenden Erweiterungstrakts des Schulgebäudes. Die Stadt hat dabei gut lachen: Das Vorhaben wird zu 90 Prozent aus dem Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) des Bundes bezuschusst. "Nach den Ausschreibungen lagen wir sogar recht deutlich unter der kalkulierten Summe", so Architekt Hartmut Schmidt.

Billiger wird es unter dem Strich aber dann doch nicht. Weil bei den Sanierungsarbeiten die eine oder andere böse Überraschung wartete. Vor allem unter der alten Dämmschicht auf dem Flachdach, wo morsche Holzbalken in reichlicher Zahl entdeckt wurden. "Es war also gut, dass wir da Luft hatten beim Budget", sagte Schmidt.

Mit dem Aufpeppen der Dachlandschaft ist es bei einer umfassenden energetischen Sanierung natürlich nicht getan. So mussten — und müssen noch — sämtliche Fenster ausgetauscht werden. Und eben nicht nur am Dach, sondern im gesamten Gebäude eine neue Dämmung eingebaut werden. Schmidt: "Dazu müssen wir auch Decken und Böden aufmachen."

Eine ganze Reihe der früheren Fachklassenräume sind bereits fertig saniert, bis Ende der Woche sollen sie auch vom gröbsten Bauschmutz befreit und damit wieder nutzbar sein.

Für die Zimmer im Erdgeschoss sind die Fenster bereits gefertigt, auch hier geht es in Schnelltempo weiter. Im Zeitplan liegt auch die Dachsanierung. Und so nebenbei wurde im Keller des ältesten Schultrakts die Heizung auf Vordermann gebracht, wurden ein neuer Kessel und neue Leitungen installiert. Nicht zu vergessen die neue Steuerung der Heizanlage. Die lässt sich jetzt regeln, "vorher gab es nur entweder ein oder aus".

Steuerkraft steigt

Und wie ist es um die ebenfalls dringend nötige Sanierung des 1967/68 entstandenen Altbaus bestellt? Nun, so Bürgermeister Edmund Pirkelmann, zum einen habe die Kommune einen Antrag auf Förderung aus dem Topf des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) gestellt. Zum anderen soll wohl im Februar 2018 ein neues KIP aufgelegt werden. Ein "KIP S", speziell für Schulen. Auch da werde die Stadt am Ball bleiben. Das Problem bei der Sache: Die seit vielen Jahren schwache Steuerkraft Waischenfelds steige im Moment. Das sei zwar grundsätzlich durchaus erfreulich, erhöhe aber nicht unbedingt die Chancen auf kräftige Zuschüsse.

Ein dickes Lob zollte der Architekt der einheimischen Fensterbaufirma, mit der er zum ersten Mal zusammen arbeite: "Da ist der Chef immer mit dabei, das klappt alles reibungslos." Gleiches gelte für die Fassadensanierer, die nach dem Ausbessern der Betonschäden mit geradezu künstlerischen Fähigkeiten auch das Profil des Putzes rekonstruieren — "wir haben da echt Glück".

Schulleiterin Maja Bojanowski nutzte den Ortstermin, um den Stadträten ein ganz persönliches Anliegen vorzubringen - sie hätte gern mehrere Whiteboards, also High-Tech-Tafeln, wie sie inzwischen an vielen Schulen im Einsatz sind. Im Zeitalter der Digitalisierung sei dieses Unterrichtsmittel einfach sinnvoll, sagte sie und demonstrierte den Räten annehmen bereits vorhandenen Whiteboard dessen vielfältige Möglichkeiten.

Faszinierend für Kinder

Weil sich hier Lehrstoff besser veranschaulichen und damit auch vertiefen lasse. Weil alles, was an einem PC machbar ist, sich hier ganz einfach auf Tafelgröße übertragen lasse. Weil das die Kinder fasziniere und zugleich motiviere. Gerade, wenn es um Mathematik und Übungen in diesem Fach geht, wenn da die "magische Tinte" Verwendung findet. All das sei auch schon für Erstklässler machbar.

Letztlich spielt das Thema Geld die entscheidende Rolle. Rund 4000 Euro kostet so ein Whiteboard. Bürgermeister Pirkelmann zeigte sich von diesem "Schulungsmittel" durchaus angetan, ebenso die Stadträte. Was finanzierbar ist, müssten die Gespräche über den städtischen Haushalt für 2018 ergeben, so Pirkelmann auf Nachfrage.

