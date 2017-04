Waischenfeld soll mit Literaturfestival im Gespräch bleiben

Erinnerung an das Treffen des Literatenkreises Gruppe 47 vor 50 Jahren soll mehr als Jubiläumsfeier werden — Suche nach Sponsoren - vor 16 Minuten

WAISCHENFELD - Das könnte etwas Größeres werden. Was mit Gedankenspielen über eine eher bescheidene Jubiläumsfeier begann, entwickelt sich so langsam zu einem Projekt mit Langzeitwirkung.

Die Erinnerung an die Gruppe 47 soll in Waischenfeld wachgehalten werden. Foto: privat



Voraussetzung: Der Stadtrat stimmt der Idee zu, das letzte Treffen des berühmten Literatenkreises Gruppe 47 vor 50 Jahren in der Pulvermühle nicht nur mit einer bloßen Gedenkveranstaltung zu würdigen, sondern daraus ein Literaturfestival werden zu lassen.

Zwei Gruppe-47-Enthusiasten in Gestalt von Hans-Ulrich Schwenkbier und Peter Thürl aus Bamberg hatten den Stein – wie berichtet – ins Rollen gebracht. Sie schlugen der Stadt Waischenfeld vor, dieses besondere Ereignis gebührend ins Rampenlicht zu rücken und damit auch die nationale Medienwelt auf das kleine Städtchen in der Fränkischen Schweiz aufmerksam zu machen.

Unklar war bisher das Wie. Auch mit Blick auf die Kosten. Denn mehr als 10 000 bis maximal 15 000 Euro wollte Bürgermeister Edmund Pirkelmann weder seinen Stadträten noch der Gemeindekasse zumuten. Schwenkbier und Pirkelmann besuchten das Literaturarchiv in Sulzbach-Rosenberg.

Dort hat man der Gruppe 47 sogar einen eigenen Raum gewidmet, verfügt über jede Menge Material zur Historie dieses Kreises. Doch eine konkrete Unterstützung außer guten Ratschlägen hat Waischenfeld nicht zu erwarten, lautete das Ergebnis der Visite. Pirkelmann nahm diese Tipps mit, telefonierte mit Museen, Instituten, Universitäten.

Guten Namen in der Region

Letztendlich kristallisierte sich der Name einer Person heraus, die weiterhelfen könnte bei der Organisation und Umsetzung eines solchen Vorhabens: Karla Fohrbeck. Die Kulturwissenschaftlerin hat einen guten Namen weit über die regionalen Grenzen hinaus. Sie gehörte federführend zu den Machern des Jean-Paul- und des Rotmainauenweges, ihr aktuelles Projekt beschäftigt sich mit den Markgrafenkirchen in Oberfranken. Die will sie ins Bewusstsein der Bevölkerung und vor allem der Touristen rücken.

Die 75-Jährige traf sich mit dem Arbeitskreis, der die Vorbereitungen für die vom 13. bis 15. Oktober geplante Veranstaltung trifft. Mit dabei Clemens Lukas, Vorsitzender von musica Bayreuth, der mit Fohrbeck die Agentur "Kulturpartner" betreibt.

Die beiden wollen mehr als eine reine Jubiläumsfeier. Sie wollen etwas Nachhaltiges aufbauen, haben zu diesem Zweck auch schon recherchiert. Etwa in der Pulvermühle, deren aktueller Betreiber mit einsteigen will. Oder am Fraunhofer-Campus in Waischenfeld, dem Ort, an dem die zentrale Festivität steigen soll.

Und sie haben auch schon bei möglichen Sponsoren nachgehakt, bei Banken und Versicherungen, bei der Oberfrankenstiftung. Fohrbeck sieht auch Chancen, aus dem Kulturfonds des Freistaats noch Mittel lockermachen zu können, auch wenn dort die Antragsfrist für das laufende Jahr schon im Oktober 2016 auslief: "Da gibt es schon noch einen Sondertopf."

Die bisherigen Anregungen von Ausstellungen über Filmvorführungen, Lesungen und eine Podiumsdiskussion bis hin zur Errichtung einer Gedenkstele nahe der Pulvermühle seien richtige Ansätze. Doch wolle man das eingesetzte Geld nicht nur einfach so ausgeben. Fohrbeck und Ludwig wollen Waischenfeld dauerhaft im Gespräch halten – mit einem Literaturfestival für Nachwuchsautoren. So etwas gebe es in ganz Bayern nicht mit Ausnahme eines vergleichbaren Projekts in München.

Das habe Leuchtturmcharakter, das sichere eine immer wiederkehrende Präsenz in den Medien und einen nicht zu unterschätzenden Werbeeffekt.

Es gelte, die noch lebenden Autoren und deren Umfeld anzusprechen und in die Fränkische Schweiz zu holen. Nur so ließen sich auch hochrangige Vertreter aus Verlagen und Feuilletonredaktionen dazu bewegen, der Feier beizuwohnen. "Denen muss man natürlich schon etwas bieten", so Karla Fohrbeck.

Die Kosten für Anreise, Unterkunft und Verpflegung müssen über Zuschüsse gedeckt sein.Und es sollten "besondere Orte mit einem besonderen Ambiente" gefunden werden, an denen diese Literaturgrößen sich zu Gesprächen und zum Schwelgen in Erinnerungen treffen können. Burg Rabeneck wäre so ein Ort für den Abend der Ankunft.

Preis für junge Künstler

Auch die Vergabe eines Literaturpreises für einen jungen Künstler kann sie sich vorstellen, quasi als Startschuss für das erwähnte Festival: "Der könnte dann jedes Jahr ausgelobt werden." Forbeck rechnet mit rund einem Dutzend Autoren und insgesamt 40 bis 50 Personen, die sich auf den Weg nach Waischenfeld machen: "Das ist realistisch."

Die Bevölkerung sollte lediglich zur samstäglichen Festveranstaltung auf dem Campus geladen werden, da sich die Gruppe 47 ja auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit traf. Nach so einer langen Zeit sei es wichtig, "dass die Autoren zunächst zueinander finden und sich austauschen".

In der Stadtratssitzung am heutigen Dienstag kommt das Thema nun auf die Tagesordnung. Eine rasche Entscheidung tut Not, denn so langsam werde die Zeit knapp, sagt nicht nur Bürgermeister Pirkelmann.

STEFAN BRAND