Waischenfeld: Streit um E-Säulen-Standort

Entscheidung zu zweiter Stromtankstelle vorerst vertagt

WAISCHENFELD - Schwer tut sich derzeit der Stadtrat in Waischenfeld, eine ins Auge gefasste Ladesäule für Elektroautos in der Vorstadt zu installieren. In der jüngsten Sitzung unter Vorsitz von Zweitem Bürgermeister Thomas Thiem (CSU) wurde das Thema kontrovers diskutiert.

Waischenfelds bislang einzige Stromtankstelle befindet sich am Bischof-Nausea-Platz, die Ladekarte dazu gibt es in der Tourismus-Information.Hans von Draminski © Foto:



Die Stadt möchte mit Unterstützung des Landkreises Bayreuth und dessen Förderprogramm eine zweite Zapfsäule im Stadtgebiet aufstellen. Die bisher einzige Möglichkeit zum Auftanken für Elektrofahrzeuge befindet sich am Bischof-Nausea-Platz in unmittelbarer Nähe zum Baderhaus und der Tourismus-Information. Hier, in der Tourist-Info, muss auch die Ladekarte für die 22-kW-Säule abhgeholt werden.

Diese Säule wurde im Zuge der Städtebaumaßnahme mit 60 Prozent gefördert, teilte Verwaltungsleiter Alexander Dressel auf Nachfrage dieser Zeitung mit. Fest stehe, so Thiem, dass an der geplanten Stelle für die zweite Säule in der Vorstadt ein schlechter Empfang für Mobiltelefone ist, so dass eine Abrechnung über Handy bei der neuen Säule also wohl nicht möglich sei.

Als schwierig stellte sich zudem heraus, dass die Inanspruchnahme von zwei Parkplätzen am Standort des Fraunhofer-Forschungscampus am dortigen Parkplatz an bestimmten Hürden scheitert, wie aus einem Schreiben des Fraunhofer-Instituts hervorgeht: Danach sollte die Stadt bei den zwei Plätzen für eine bauliche Abgrenzung zum Campus sorgen.

Riesige Kosten

Dies würde allerdings riesige Kosten nach sich ziehen, unter anderen auch für eine gesonderte Zufahrt, so Thomas Thiem. "Deshalb werden wir diese Pläne, die sehr gut gepasst hätten, nicht weiter verfolgen." Für die von der N-ERGIE Nürnberg betriebenen E-Ladesäulen wird ein Pauschalbetrag von 4800 Euro für eine Vertragslaufzeit von sechs Jahren erhoben, die drei Mal verlängert werden kann, sagte Thiem.

Unterschiedliche Reaktionen

Überlegungen, auf den öffentlichen Parkflächen in der Vorstadt zwei Plätze für die Möglichkeit zum Auftanken an der E-Zapfsäule zu nutzen, stießen auf unterschiedliche Reaktionen: So sieht Franz Schroll (CSU) den Verlust von zwei Parkplätzen mit gemischten Gefühlen, "zumal sich die E-Mobilität im ländlichen Raum nicht so schnell durchsetzen wird". Anders Klaus Lang (BBS): "Mit Blick auf den Fremdenverkehr sollten wir eine weitere Ladesäule aufstellen." Verwaltungsleiter Alexander Dressel schlug vor, dort das Kurzparken zu ermöglichen. Manfred Schatz (BBS) befürwortete diese Idee.

Kurzparkzone als Lösung?

Laut Thomas Thiem müsste auch die Stromversorgung passen und die Plätze gut erreichbar sein. Eine Kurzparkzone bis zu einer halben Stunde könnte die Lösung sein. Weil das Thema nicht auf der Tagesordnung stehe und nur unter "Bekanntgaben" vorgetragen worden sei, schlug Dritter Bürgermeister Kurt Neuner (BBN) vor, den Punkt zu vertagen und sich bis zur nächsten Sitzung Gedanken zu machen und Alternativen zu prüfen. Das Kurzparken auf zwei Plätzen könne man sich ja offen halten. Dem Vorschlag stimmte das Gremium zu.

