Waischenfeld trauert um Urgestein der Malteser

Werner Hartmann ist im Alter von 70 Jahren gestorben - Träger der silbernen Bürgermedaille - vor 2 Stunden

WAISCHENFELD - Der Träger der Waischenfelder Bürgermedaille in Silber, Werner Hartmann, ist am Sonntag gestorben. Er war 70 Jahre alt.

Beim Malteser Hilfsdienst war er das, was man gerne als Urgestein bezeichnet. Doch er war weit mehr als nur Mitglied: Von 1978 an war er drei Jahrzehnte lang ehrenamtlich tätiger Stadtbeauftragter. Dabei erlebte er Stationen wie die Eingliederung in den Bereich der Rettungsleitstelle Bayreuth, eine erhebliche Aufrüstung der Ausstattung und die Umstrukturierung des Rettungsdienstes.

Immer gestaltete er dabei auch mit, wobei er stets bescheiden blieb. Dieses Engagement wurde auch von der Kommune gewürdigt: Im Jahr 2010 wurde Hartmann die silberne Bürgermedaille verliehen. Eine Ehre, die nur drei weiteren Waischenfeldern zuteil wurde. "Über 31 Jahre lang leitete er mit unermüdlichem Einsatz und mit enormen Verdiensten den Malteserhilfsdienst.

