Waischenfeld wird zum Literatur-Olymp

Jubiläums-Treffen der "Gruppe 47" nach 50 Jahren sorgt für Begeisterung - vor 1 Stunde

WAISCHENFELD - Vor 50 Jahren wurde Waischenfeld in der Fränkischen Schweiz für ein paar Tage zum Zentrum der deutschen Literaturszene, die sich in Form des Schriftstellerzirkels "Gruppe 47" in der Pulvermühle traf. Auch fünf Jahrzehnte später haben Namen wie Hans Magnus Enzensberger oder Jürgen Richter immer noch Magnetwirkung.

Die junge Garde trifft die alten Literatur-Helden: Beim Jubiläums-Treffen der "Gruppe 47" in Waischenfeld wurden Nora Bossong (re.) und Simon Strauss als "junge Stars" angekündigt. © Hans von Draminski



Die junge Garde trifft die alten Literatur-Helden: Beim Jubiläums-Treffen der "Gruppe 47" in Waischenfeld wurden Nora Bossong (re.) und Simon Strauss als "junge Stars" angekündigt. Foto: Hans von Draminski



Man nannte sie einen "Geheimbund des Geistes": Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg ins Leben gerufen, verstand sich die "Gruppe 47" nicht zuletzt als Gegenpol zum verkrusteteten Deutschland der Großen Koalition unter Kurt Georg Kiesinger: Ein loses Autoren-Kollektiv, das aneinander und voneinander lernte und durchaus politisches Gewicht hatte.

Der wohl bekannteste noch lebende "47er": Hans Magnus Enzensberger. © Hans von Draminski



Der wohl bekannteste noch lebende "47er": Hans Magnus Enzensberger. Foto: Hans von Draminski



50 Jahre später treffen sich die Überlebenden zu einer Veranstaltung, die nach Willen von Organisatorin Karla Fohrbeck zu einem wiederkehrenden Termin im Waischenfelder Kulturkalender werden soll. Zu einem Literaturfest, zu dem nicht nur "alte Kämpen" wie Hans Magnus Enzensberger oder Jürgen Becker eingeladen werden, sondern auch die junge Garde, von der sich bei der Erstauflage unter anderem Nora Bossong und Simon Strauss die Ehre gaben.

In Waischenfeld gibt es auch am Sonntag noch diverse Lesungen und ein sorgsam geplantes Rahmenprogramm in der Pulvermühle, auf der Burg und im Frauenhofer-FVorschungscampus sowie im "Stadtparkett" auf dem Marktplatz.

Weitere Informationen findet man hier

Hans von Draminski Springer-Redaktion E-Mail