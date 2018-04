Waischenfelder Bürger zeigen kein Interesse

WAISCHENFELD - Das kam ganz anders als gedacht. An sich hätten die Bürger das Wort haben sollen an diesem Dienstagabend im Waischenfelder Feuerwehrhaus. Hätten Kritik üben und Anregungen äußern sollen, was hineingehört in das von der Kommune geplante Integrierte Stadtentwicklungskonzept (Isek). Bloß: Es kamen nur zwei.

Gähnende Leere im Feuerwehrhaus Waischenfeld: Nur zwei Bürgerinnen wollten sich über das Isek informieren. Das geringe Interesse überraschte auch Bürgermeister Edmund Pirkelmann (stehend, hinten rechts). Foto: Stefan Brand



Und so bildeten die Vertreter der Planungsbüros und einige Stadträte mit Bürgermeister Edmund Pirkelmann eine klare Mehrheit im fast leeren Saal. Dennoch wurde konstruktiv diskutiert und auch Tacheles geredet.

Die Erkenntnis: War Edmund Pirkelmann enttäuscht? Wenn, dann gab er es zumindest nicht zu. Überrascht war auf jeden Fall. Doch er zog ein positives Fazit: "Das spricht ja auch für den Stadtrat und dessen Arbeit. Zeigt, dass die Leute zufrieden sind mit dem, was wir machen."

Sonst hätten sie seiner Ansicht nach die Chance genutzt, ihren Frust und ihren Ärger loszuwerden, über das, was an falschen Weichen gestellt worden sei. Der Bürgermeister baut jetzt auf den Nachwuchs. Auch die Jugend soll bei eigenen Veranstaltungen eingebunden werden in den Isek-Prozess.

Was die Planer sagen: Auch sie waren überrascht und hoffen auf mehr Bürgernähe bei weiteren Terminen. Etwa bei einem Stadtspaziergang, der für den Mai anberaumt ist. Den haben Reinhard Hutzelmann vom Planungsbüro Geo-Plan aus Bayreuth und Peter Kuchenreuther vom gleichnamigen Architekturbüro aus Marktredwitz mit ihren Teams bereits absolviert. Sie waren zufrieden mit dem, was sie erblickten. Sowohl in Waischenfeld wie in Nankendorf, dem zweiten Isek-Schwerpunkt.

Die Scheunenstruktur am Ortseingang, die Fachwerkidylle in der Altstadt, ein großer Supermarkt als Nahversorger direkt am Ort, der "sehr schön sanierte" Bereich rund um das Baderhaus – "es gibt hier tolle Ein- und Ausblicke", so Kuchenreuther. Aber natürlich auch eine Reihe von Defiziten.

Viele Leerstände, viele Baulücken. Wobei die Einwohnerentwicklung zwar nach unten gehe, "aber weitgehend stabil ist", so Hutzelmann. Vor allem der Zuzug junger Familien mache sich bemerkbar. Wobei die sich meistens außerhalb der Kernstadt ansiedeln. "Und damit der Nahversorger kein Nahversorger mehr ist für sie", gab Kuchenreuther zu bedenken.

Und noch ein Problem haben die Planer erkannt: Die Verkehrsanbindung von Waischenfeld sei alles andere als gut – gerade am Wochenende. Die Buslinie nach Ebermannstadt sei zudem eine reine Schulbusroute; die über Pottenstein vor allem eine für Touristen.

Was die Bürger sagen: Mit Maria Eckert-Rosenberg und Karin Landmann waren zwei Frauen ins Feuerwehrhaus gekommen, "die sich schon immer für das lokale Geschehen interessiert und wertvolle Hinweise gegeben haben", sagte Bürgermeister Pirkelmann.

Eckert-Rosenberg übte Kritik am Verhalten mancher Eigentümer von leer stehenden Häusern gerade in der Hauptstraße: "Sie kaufen Immobilien, kümmern sich dann aber nicht mehr darum. Da verwildert alles, bei einem Gebäude fallen schon die Ziegel vom Dach." Ihr Wunsch: Die Stadt sollte versuchen, hier ab und zu ein Vorkaufsrecht auszuüben.

Privatrechtliche Angelegenheit

Das habe die Kommune nicht in der Hand, so Pirkelmann und Verwaltungsleiter Alexander Dressel. Weil es sich in der Regel um rein privatrechtliche Angelegenheit handle. Anders sähe die Lage aus, wenn die Innenstadt als Sanierungsgebiet ausgewiesen werde. Das sei aber erst der Fall, wenn Isek auf dem Tisch liege.

Hausbesitzer finanziell bei Sanierungsmaßnahmen zu unterstützen, sei auch nicht so ohne weiteres möglich, das gebe die Stadtkasse nicht her. Pirkelmann: "Daher haben wir ja eine Resolution an den Landtag verfasst, dass die Förderoffensive Nordostbayern auch für Gemeinden in unserem Raum zum Tragen kommt." Weil sonst eine Ungleichbehandlung vorliegt.

"Da hinkt die Politik noch hinterher", bestätigte Peter Kuchenreuther. Dumm sei, dass Kommunen, die aus diesem Topf bedient werden, dann wieder Gefahr laufen, keine Stabilisierungshilfe zu erhalten. Das sei nicht durchdacht.

Karin Landmann bedauerte, dass die heimischen Beherbergungsbetriebe kaum Angebote für Urlauber bereithalten, die nur eine oder zwei Nächte bleiben wollen. Da sieht auch Reinhard Hutzelmann großen Handlungsbedarf: "Das widerspricht genau dem aktuellem Trend, der eindeutig in Richtung Kurzurlaube geht." Da müsste dringend eine Bewusstseinsänderung bei den Vermietern eintreten.

