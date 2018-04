Waischenfelder freut sich über die Entwicklung im Senegal

Die Arbeit von Alois Berner trägt Früchte: Er kämpft um bessere Lebensbedingungen in Westafrika - vor 1 Stunde

WAISCHENFELD - Was lange währt, wird endlich gut: Das könnte das Motto über die Lebensgeschichte von Alois Berner sein. Der Mann aus Saugendorf bei Waischenfeld hat etwas erreicht, was nur wenigen Menschen vergönnt ist. Er hat (im übertragenen Sinne) miterleben dürfen, wie aus einem Setzling ein stattlicher Baum wird.

Alois Berner aus Waischenfeld hat sich um bessere Lebensbedingungen in Westafrika bemüht. Hier ist er im Gespräch mit senegalesischen Männern. © Erzbistum Bamberg/Michael Kleiner



Berners langjährige Bemühungen um bessere Lebensbedingungen in Westafrika ist es mit zu verdanken, dass der Freistaat Bayern im Senegal drei Millionen Euro in ein Ausbildungszentrum investiert hat, das jungen Afrikanern Perspektiven im eigenen Land ermöglichen soll.

Berner war in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts als junger Mann als Entwicklungshelfer im Auftrag der katholischen Landvolkbewegung in Afrika unterwegs. Im Rahmen des deutsch-französischen Jugendwerkes gab es im Jahr 1957 den ersten Kontakt von Jugendlichen der katholischen Landvolkbewegung mit jungen Menschen aus dem Senegal.

Berner wurde durch einen Spendenaufruf auf das Projekt aufmerksam. Nachdem er seine Prüfung als Landwirtschaftsmeister bestanden und Französisch-Kurse absolviert hatte, ging er 1964 zusammen mit seiner Frau Anna, die ihre ersten drei Kinder in Afrika zur Welt brachte, fünf Jahre lang in den Senegal. Dort stand das Thema Bewässerung an erster Stelle, denn nur bei genügend Wasser kann für ausreichend Nahrung für die Bevölkerung gesorgt werden.

Doch auch für die Schulbildung der Kinder setzt sich die katholische Landvolkbewegung verstärkt ein. Denn Bildung ist auch in Westafrika der Schlüssel für die positive Entwicklung des Landes. Das sieht auch Alois Berner so, der als "klassischer" Entwicklungshelfer begonnen hat. Die Schulbildung der jungen Leute sei entscheidend, betont er. "Alle anderen Maßnahmen wie etwa Fragen der Bewässerung oder des Saatgutes können nur flankierend sein." Immerhin sind noch etwa 65 Prozent der Bevölkerung Analphabeten, bei den Frauen liegt der Anteil sogar bei 74 Prozent.

Die katholischen Schulen haben im Land einen so guten Ruf, dass sogar viele Muslime, die es sich leisten können, ihre Kinder in die katholischen Schulen schicken. Denn im Senegal besteht zwischen Christen und Muslimen, anders als etwa im Nahen Osten, eine gedeihliche Zusammenarbeit", so Berner

Raus aus dem Teufelskreis

Für die Zukunft des Landes, das kaum Bodenschätze besitzt, sei der Faktor Mensch das wichtigste, meint Berner. Um Kindern den Besuch der katholischen Schule zu ermöglichen, wurden 1999 von Landvolkseelsorger Ewald Thoma die Schulpatenschaften in der Erzdiözese Bamberg ins Leben gerufen. Im Schuljahr 2016/17 profitieren bereits 902 senegalesische Mädchen und Jungen von der Aktion.

Kinder erhalten so die Möglichkeit, aus dem Teufelskreis von Armut und mangelnder Bildung auszubrechen. Das eingehende Geld wird persönlich vor Ort übergeben, es gibt also keinen noch so geringen Prozentsatz, der für Verwaltung oder gar Bürokratie einbehalten wird. Bei den Besuchen im Senegal werden auch die unterstützten Schulen besucht, um zu sehen, wie alles läuft.

Mehrmals im Jahr organisierte Alois Berner Reisen von Besuchergruppen in den Senegal – für Vertreter der Kirche, Lehrer oder auch Menschen, die sich für das Thema Schulpartnerschaft interessieren. In der Fränkischen Schweiz gibt es mittlerweile viele, denen der Alltag der Senegalesen nicht mehr fremd ist. In einer Welt, die immer mehr zusammenwächst, ist das Verständnis für andere Völker und deren Kultur das wichtigste. Dafür hat Berner Pionierarbeit geleistet. Auch dass in den Sommermonaten katholische Pfarrer aus Afrika nach Franken kommen, um die Urlaubsvertretung für die örtlichen Geistlichen zu übernehmen, ist Berners Verdienst.

Freunde in der Fränkischen Schweiz gewonnen

So sind schwarze Gesichter in vielen kleinen Orten mittlerweile eine Selbstverständlichkeit. Mit ihrer freundlichen Art haben die Senegalesen in der Fränkischen Schweiz und darüber hinaus viele Freunde gewonnen. Dass im Jahr 2007 das Erzbistum Bamberg und die Diözese Thiès geschlossen haben war nur der nächste folgerichtige Schritt. In den nächsten Jahren wurde diese Partnerschaft ausgebaut.

Seit einigen Jahren versuchen immer mehr Flüchtlinge aus Afrika über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen. Die Bilder mit überfüllten Schlauchbooten gingen um die Welt. Deshalb sah sich die bayerische Staatsregierung veranlasst, in einigen Herkunftsländern der Flüchtlinge etwas zu unternehmen. Im Fall Senegal griff man auf die intensiven Verbindungen der beiden katholischen Bistümer zurück. Hier gab es Personen, sich über die Kontinente hinweg kannten und zusammen arbeiteten.

Berner, der im Mai 80 Jahre alt wird, war nicht mehr in diesen Prozess eingebunden. Er zeigt sich aber erfreut über diese Initiative der Staatsregierung. Er würde sich zwar wünschen, dass die Landwirtschaft stärker eingebunden würde – doch das Ausbildungsprojekt hat andere Schwerpunkte. Berner hofft, dass Kathrin Heil, die neue Vorsitzende der Katholischen Landvolkbewegung, ihren Einfluss geltend machen wird.

