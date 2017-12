Waischenfelds Christkind ist eine alte Häsin

Sophie Theresa Wolf wird Prolog sprechen — Unterstützung von Julia Braun und Leonie Steinbrügger - vor 1 Stunde

WAISCHENFELD - Das Christkind der Stadt heißt in diesem Jahr Sophie Theresa Wolf. Die zehnjährige Schülerin aus der vierten Klasse der Grundschule Waischenfeld wird beim Weihnachtsmarkt auf dem Stadtparkett und rund um das Baderhaus am zweiten Advent, 10. Dezember, als Christkind mit ihren Weihnachtsengeln den Markt eröffnen.

Das Waischenfelder Christkind Sophie Theresa Wolf (Mitte) mit ihren zwei Engelchen Julia Braun (links) und Leonie Steinbrügger. Foto: Dieter Jenß



Die Rolle ist für das in Waischenfeld aufgewachsene Mädchen nicht neu. Denn bereits 2015 konnte sie als Christkind Erfahrung sammeln und ein Jahr zuvor schlüpfte sie in das Kostüm eines Engelchens. Die Lieblingsfächer von Sophie Theresa sind Sport, Kunst und Werken. Zu ihren Hobbys zählt das Klavierspielen und Freundinnen treffen.

Der Kür zum Christkind ging zunächst ein Aufruf im amtlichen Mitteilungsblatt voraus. Die beiden hauptamtlichen Mitarbeiter Adolf Hofmann und Bettina Jöbstel vom Tourist-Info-Büro, die für die Ausrichtung des Weihnachtsmarktes verantwortlich sind, freuten sich über die Meldung von Sophie Theresa Wolf. Vor 16 Jahren wurde erstmals ein Christkind in der Stadt vorgestellt.

Erstmals eingekleidet

Eines der Engelchen ist Julia Braun (neun Jahre alt), die in Nürnberg geboren wurde, wie ihre Mutter Agathe erzählt. Julia ist bereits zum vierten Mal dabei. Agathe Braun half zusammen mit Sophie Theresas Oma Dagmar beim Einkleiden der Mädchen. Die Dritte im Bunde und das zweite Engelchen ist Leonie Steinbrügger (acht Jahre alt). Beide Kinder waren bereits im vergangenen Jahr als Engelchen gefordert. Im Tourist-Info-Büro im Baderhaus präsentierten sich die Mädchen erstmals in ihren Kostümen.

Die Hauptaufgabe des Christkindes wird bei der Eröffnung des Weihnachtsmarkts am zweiten Advent um 10.30 Uhr die Verkündung des Prologs sein. Musikalisch eröffnet wird der Markt durch die Gruppe "Belcanto Vocale" unter Leitung von Adolf Hofmann. Ab 14.40 Uhr gibt es in der Stadtkapelle Waischenfeld ein großes musikalisches Programm mit dem Männergesangverein Breitenlesau, der Klarinetten- und Saxophongruppe, der Blechbläsergruppe und den Zwitscherfinken, alle vom Musikverein.

Weiter wirken mit der Männergesangverein Nankendorf, die Chorgemeinschaft Gesangverein Waischenfeld/Kirchenchor Oberailsfeld und "Belcanto Vocale". Gegen 17 Uhr tritt das Christkind mit seinen Engelchen, gemeinsam mit dem Nikolaus, nochmals in Erscheinung. Es stehen Überraschungen für die Kinder an. Geöffnet ist am Nachmittag auch das Atelier von Malerin Eva Thiele.

DIETER JENSS