Wälder sind durch Hitze geschädigt, auch in Auerbach

Wenn die Bäume unter Wassermangel leiden, schlägt die Stunde der Borkenkäfer - vor 1 Stunde

AUERBACH - Die Schäden, die von der langen Trockenperiode dieses Sommers in den Wäldern hinterlassen wurden, werden Waldbesitzer und Förster noch eine ganze Weile beschäftigen. Auch im Auerbacher Stadtwald kann von Entwarnung noch keine Rede sein.

Auf den ersten Blick sehen die Bäume im Auerbacher Bürgerwald gesund aus. Spaziert man weiter hinein, findet man herbstlich verfärbte Blätter und auch sogenannte Angsttriebe. Durch die lange Hitzeperiode ist der Borkenkäferbefall stärker geworden, eine vierte Generation noch in diesem Jahr wahrscheinlich. © Hans von Draminski



Schaut man auf die Internet-Seite der Waldbesitzer-Vereinigung (WBV) Sulzbach-Rosenberg, dann fällt sofort die eindringliche Warnung vor dem Borkenkäfer auf. "Borkenkäfersuche jetzt" heißt es bei den Waldbesitzern. Deren Geschäftsführer Jörg Berendes bestätigt den Ernst der Situation: "Im Prinzip sind alle Bäume durch die Dürre geschädigt", sagt Berendes.

Über Monate hinweg haben die Pflanzen nicht einmal annähernd genug Wasser bekommen. Augenfälligste Folge: Obwohl vom Kalender her noch Spätsommer herrscht, sind viele Laubbäume bereits herbstlich verfärbt und werfen sukzessive ihre Blätter ab.

Der biologische Hintergrund: Die stark ausgetrockneten Bäume versuchen, ihren Wasser- und Nährstoffverlust so gering wie möglich zu halten und gehen deshalb "auf Sparflamme", wie es Jörg Berendes formuliert: Zunächst werden die Spaltöffnungen der Blätter verkleinert, um Verdunstungsfläche zu reduzieren. Ähnliche Schutzmaßnahmen treffen die Nadelbäume, die ihren "Altnadelbestand" abwerfen. Dass ein Nadelbaum in Not ist, sieht man auch von Weitem: "Die Bäume sind fast durchsichtig, schauen einfach schlecht aus und haben eine ungesunde Farbe", beschreibt Jörg Berendes.

Mit der Trockenheit kommen die Schädlinge: "Der Borkenkäfer verbreitet sich enorm", weiß Auerbachs Forstinspektor Johannes Hauke. Besonders gefährdet seien Fichten. "Die hat der Borkenkäfer heuer als erstes erwischt", berichtet Hauke. Stadt-, Staats- und Privatwälder sind in gleichem Maße betroffen. "Neunzig Prozent der derzeitigen Arbeit im Wald haben irgendetwas mit der Aufarbeitung des Käferbefalls zu tun", meint Hauke.

Vierte Käfer-Generation kommt

Im Moment sei die dritte Borkenkäfer-Generation dieses Jahres angelegt. Angesichts warmer Witterung in den nächsten Wochen — bis Ende September bleibt es voraussichtlich bei Tagestemperaturen von 20 bis 25 Grad – werden diese Käfer vermutlich auch noch schlüpfen und eine Generation aufzulegen versuchen. "Die kühlen Nächte bremsen die Käfer-Population zwar, können sie aber nicht vollkommen aufhalten, an warmen Tagen entwickelt sich der Käfer weiter", erläutert Hauke die angespannte Situation.

Verschärfend wirkt sich aus, dass die Holzabfuhr nur zögerlich vonstatten geht, weil die Sägewerke noch mit der Bewältigung von "Altlasten" beschäftigt sind. Haben doch die Stürme zum Jahresanfang viele Bäume in Polen und Tschechien abgeholzt.

Die Folge: "Wir sind mit Schadholz förmlich überschwemmt worden", so Hauke. Was nicht nur die holzverarbeitenden Betriebe vor Probleme stellt, sondern auch den Holzpreis in den Keller hat rauschen lassen. "Der Preis steht stark unter Druck", bestätigt Jörg Berendes.

"Über Herbst und Winter müssen wir den Borkenkäfer-Befall intensiv kontrollieren", betont Johannes Hauke. "Ausräumen und aufräumen" seien die Gebote der Stunde, um im Frühjahr 2019 nicht vor einer Borkenkäfer-Katastrophe zu stehen. Befördert werden Befall-Tendenzen von gewissen Moden in der Holzbranche. So wurden etwa Fichten, die der Borkenkäfer besonders "gerne hat", auch in Gebieten wie Auerbach gepflanzt, obwohl hier die Böden nicht einmal besonders gut für Fichten geeignet sind – weil sie ertragreich sind und aufgrund ihres geraden Wuchses gutes Bauholz abgeben. Andererseits stellen Fichten-Reinbestände förmlich eine Einladung für den Borkenkäfer dar.

Mischbestand überwiegt

Insofern steht der Auerbacher Stadt- beziehungsweise Bürgerwald vergleichsweise gut da, denn dort überwiegt der Mischbestand mit einem guten Mix von Baumarten. "Mischbestände sind auch witterungsbeständiger", führt Jörg Berendes aus. Aus Berendes’ Sicht macht auch die Klima-Veränderungen den Bäumen zu schaffen.

Extreme Wetterereignisse habe es zwar auch früher schon gegeben – "aber nicht in dieser Häufung", ist sich Jörg Berendes sicher. Und sie werden wohl auch nicht mehr weniger. Schwere Zeiten. Und das nicht nur für den Wald.

HANS VON DRAMINSKI