Waldfrieden Waidach will mit moderner Schießanlage punkten

Schützen rüsten auf — Großteil der Kosten stemmt der Verein, auch mit zinsfreien Darlehen von Mitgliedern - vor 23 Minuten

WAIDACH - Die Schützen vom Verein Waldfrieden rüsten auf: Im Schützenhaus entsteht zurzeit eine neue, vollelektronische Schießanlage. Mit dem Projekt geht es nur deshalb planmäßig voran, weil die Mitglieder kräftig mit anpacken.

Im Vereinsheim der Waidacher Schützen entsteht eine moderne Schießanlage. Drei der Mitglieder, die mit anpacken, sind Vorsitzender Karl Eckert, zweiter Vorsitzender Manuel Redel und Schriftführer Richard Redel (v. links). © Luisa Degenhardt



Im Vereinsheim der Waidacher Schützen entsteht eine moderne Schießanlage. Drei der Mitglieder, die mit anpacken, sind Vorsitzender Karl Eckert, zweiter Vorsitzender Manuel Redel und Schriftführer Richard Redel (v. links). Foto: Luisa Degenhardt



Das Schützenhaus ist zurzeit eine Baustelle. Wenn alles fertig ist, ist die Schießanlage laut Vorsitzendem Karl Eckert auf dem neusten technischen Stand. Jeder der zehn Schießstände wird mit einem Tablet ausgestattet sein, auf das die einzelnen Ergebnisse der Licht- und Luftgewehrschützen per Wlan übertragen werden. Wenn die Kugel den Lichtvorhang durchschlägt, wird der Schuss über Koordinaten ausgewertet. Diese Ergebnisse werden in den Zuschauerraum weitergeleitet, wo das Publikum Wettkämpfe mitverfolgen kann.

Aufrüstung unumgänglich

34.000 Euro kostet das Projekt laut Kostenvoranschlag. 8400 Euro schießt der Staat aus Mitteln der Sportförderung zu, 1500 Euro übernimmt die Stadt Pottenstein, 450 Euro das Landratsamt Bayreuth. "Da waren wir sehr enttäuscht", sagt Karl Eckert ob der vergleichsweise niedrigen Summe, die vom Landratsamt kommt. Bleiben noch etwa 24.000 Euro, die der Verein aus Eigenmitteln und Rücklagen stemmen muss. Ein Teil dieser Eigenmittel kommt auch von Mitgliedern, die ihrem Verein zinsfreie Darlehen gewähren.

Für Karl Eckert ist die Aufrüstung der Schießanlage unumgänglich. "Weil das die Zukunft ist und wir die Nachwuchsschützen auf die modernste Schießanlage schicken wollen", sagt der 72-Jährige. Unter Nachwuchssorgen leiden die Waidacher Schützen anders als viele andere Vereine nicht. Die Zahl der Mitglieder kann sich sehen lassen: Waidach hat 376 Einwohner, 130 Mitglieder hat der Schützenverein.

Doch nicht alle leben in dem Pottensteiner Ortsteil. "Wir haben viele auswärtige Mitglieder", so Eckert. Das liegt auch an der Scharfschussanlage im Keller, die es den Schützen ermöglicht, im Winter wie Sommer zu gleichen Bedingungen mit ihren Feuerwaffen zu trainieren. Diese Anlage mieten auch umliegende Gastvereine. Die Schützen aus Kirchenbirkig, Tüchersfeld, Troschenreuth und Affalterthal sind dann als Mieter für ihren Schießbetrieb selbst verantwortlich. "Das Geld daraus fließt wieder in die Modernisierung", sagt Eckert. Vor einem Jahr wurde der Beschluss zum Umbau der Schießanlage im Erdgeschoss gefasst, schnell ging es dann an die Umsetzung, so Schriftführer Richard Redel: "Wir waren in Zugzwang, weil wir überraschend einen Zuschuss vom Land Bayern gekriegt haben, der Ende September verfällt." Deshalb ging es Anfang August los mit dem Ausräumen. Die alten Schießstände wurden ausgebaut und in Kartons verpackt. "Die werden wir an interessierte Mitglieder abgeben für einen kleinen Obolus", so Eckert.

Viel Eigenleistung

Ein engagierter Trupp, der aus 15 Mitgliedern besteht, packt kräftig mit an. Die Freiwilligen stemmen fast alles in Eigenleistung — von Verspachtelungen über den Standumbau bis hin zu den Wandbefestigungen für die Schießrahmen. Nur die Inbetriebnahme der Software und Schulungen muss eine Fachfirma übernehmen. "Jeder hat sein Aufgabengebiet", sagt Richard Redel. 500 bis 600 Stunden ehrenamtlicher Arbeit kommen laut zweitem Vorsitzendem Manuel Redel so bestimmt zusammen. Er bezeichnet sich als das "Mädchen für alles", er packt also da mit an, wo es nötig ist. Karl Eckert ist zuständig für die Schießstände, die beweglich sein werden. So können die Schützen den Raum auch für andere Veranstaltungen wie ihr Preisschafkopfen im Dezember nutzen. Richard Redel kümmert sich um Malerarbeiten und das Aufbringen des Putzes.

Und so liegen die Arbeiten voll im Zeitplan. Karl Eckert geht davon aus, dass der Schießbetrieb im Erdgeschoss Ende September wieder aufgenommen werden kann. Manuel und Richard Redel nicken. "Das ist realistisch", sagen sie. Im Oktober soll es einen Tag der offenen Tür geben, an dem sich jeder das Ergebnis der Arbeit ansehen kann.

Luisa Degenhardt Redaktion Nordbayerische Nachrichten Pegnitz und Auerbach E-Mail