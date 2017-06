Waldstock: "Bloß nicht zu glatt und clean darf es sein"

Jan Bratenstein vom Musikerkollektiv Folk‘s Worst Nightmare verspricht für Waldstock dreckige, punkige Songwritersachen - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Die Tage bis zum Waldstock-Festival sind gezählt. Um die Vorfreude noch ein wenig anzukurbeln, stellen die Nordbayerischen Nachrichten jeden Samstag in einer Mini-Serie die lokalen Bands vor, auf die sich die Festivalfans am 7. und 8. Juli am Schloßberg freuen können. Diesmal: Folk‘s Worst Nightmare, ein Kollektiv aus acht Musikern aus Nürnberg und Fürth. Im Interview erzählt Jan Bratenstein, Mitglied des Kollektivs und unter dem Künstlernamen The Black Elephant Band unterwegs, was für ihn den Charme von Festivals wie Waldstock ausmacht.

Das Musikerkollektiv Folk‘s Worst Nightmare: Von links Brickwater, The Black Elephant Band, Chris Padera, Reverend Reefer, Tjian, Mäkkelä, John Steam Jr. und The Devil‘s Dandy Dude (von links). Foto: privat



Warum wollt ihr gerade beim Waldstock-Festival auf dem Schloßberg spielen?

Jan Bratenstein: Waldstock ist eines der hübschesten, atmosphärischsten, sympathischsten lokalen Events, wovon sich die Kollektivmitglieder Mäkkelä und The Black Elephant Band in anderen Konstellationen bereits letztes Jahr überzeugen konnten. War uns ein großes Fest!

Wie würdet ihr eure Musik in wenigen Worten beschreiben?

Bratenstein: Die acht Kollektivmitglieder von Folk's Worst Nightmare — die ja eigentlich alle ihre Soloprojekte haben — treffen sich allesamt in einem weiten und doch zusammengehörigen Feld aus dreckigen, punkigen Songwritersachen, Folk, Antifolk und Countryblues. Bloß nicht zu glatt und clean darf es sein.

Was reizt euch mehr — große oder kleine Bühnen?

Bratenstein: Mittelgroße.

Warum sollten die Besucher euer Konzert auf keinen Fall verpassen?

Bratenstein: Weil es mit großer Sicherheit das planloseste des ganzen Festivalwochenendes sein wird.

Seit wann gibt es eure Band?

Bratenstein: Eigentlich sind wir ja gar keine richtige Band. Als Musikerkollektiv haben wir uns erst vor ein paar Monaten zusammengetan. Dann haben wir am 12. Januar 2017 erstmalig als "Band" einen Abend zusammen geschmissen und konnten uns plötzlich vor Anfragen nicht retten.

Was macht für euch den Charme von Festivals wie Waldstock aus?

Bratenstein: Gutes Booking . . . ? Im Sinne von: nicht nur kommerzielle Erfolgsgaranten, sondern eher unbekannte Perlen und Sachen, die gut reinpassen. Da merkt man eine Leidenschaft und eine sympathische Eigenwilligkeit, die viele Festivals verloren haben.

Wie festivalerfahren ist Folk‘s Worst Nightmare?

Bratenstein: Als achtköpfiges Monstrum würde ich sagen, dass wir bestimmt auf die 500 Festivals kommen würden.

Zu guter Letzt: Drei Dinge, die bei jedem Festival unabdingbar sind?

Bratenstein: Gitarre, Gesang, Getränk.

Interview: LUISA DEGENHARDT