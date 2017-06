Waldstock-Festival: Gewinnen Sie Überraschungspakete

Die Sause geht am 7. und 8. Juli in Pegnitz über die Bühne - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Erneut ist der schöne Schloßberg westlich der von Pegnitz Austragungsort der beliebten Umsonst & Draußen-Fete, die sich über zwei Tage erstreckt. Wir verlosen dafür drei Überraschungspakete.

Mississippi Isabel treten beim Waldstock Festival auf. Foto: pr



Gerade noch so passen alle Mitglieder des Vereins, der hinter dem Waldstock-Festival steckt, auf ein Gruppenfoto, was auf der Event-Homepage zu bewundern ist. Dort kann man auch nachlesen, dass die erste Open Air-Fete schon vor über zwanzig Jahren stattfand.

Somit ist das Fest älter, als das ein oder andere fleißige Helferlein, das aufopferungsvoll seinen Teil dazu beiträgt, dass das Spektakel reibunglos über die Bühne geht. Doch nicht nur das. Durch das unermüdliche Zutun der Freiwilligenschar treibt das Waldstock immer größere Blüten und zieht nun nicht mehr wie zu Beginn etwas mehr als hundert Besucher an, sondern lockt inzwischen mehrere tausend Musikinteressierte einmal im Jahr nach Oberfranken.

Am Freitag, 7. Juli, und Samstag, 8. Juli, ist es also wieder soweit. Auf einer Lichtung in einem Waldstück auf dem Schloßberg entlassen zahlreiche Bands ihre Sounds in die Freiheit. Unter ihnen finden sich mit The Green Apple Sea, Mississippi Isabel, Stray Colours, The Black Mile, The Living und Heim hervorragende Musiker. Weil Musik hören und Tanzen hungrig und durstig macht, sorgen die Veranstalter daneben für ein reichhaltiges Essens- und auch Getränkeangebot.

Wir verlosen für das Waldstock-Festival drei Überraschungspakete. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist denkbar einfach: Eine E-Mail schreiben an gewinnspiel[a]nordbayern.de mit dem Betreff "Waldstock". Einsendeschluss ist Montag, 26. Juni, 9 Uhr. Die Gewinner werden von uns benachrichtigt und können ihr Überraschungspaket beim Waldstock-Infostand abholen.