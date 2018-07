Waldstock-Festival: Sonderausstellung zum 25-Jährigen

Röhrenfernseher und fliegender Mais: Speziellen Rahmenprogramm an diesem Wochenende - vor 1 Stunde

PEGNITZ - "Maiskolben fliegt an Kopf – Band verlässt Bühne." So titelte im Jahr 1999 eine Zeitung über das Waldstock-Festival. "Das ist schon eine kuriose Überschrift", sagt Jakob Bauer, der für die Öffentlichkeitsarbeit des Waldstock-Festivals zuständig ist. Bauer und sein Team haben für die Feierlichkeiten zum 25-jährigen Bestehen des Festivals noch einmal im Archiv-Material gewühlt – und allerhand gefunden.

„The Kelly Family“ auf dem Waldstock-Festival? Nicht ganz, aber „Buffalo“lässt es im Jahre 1994 auf dem Waldstockfestival genauso krachen — und kommt den Stars der 1990er Jahre zumindest optisch ganz schön nahe. © Waldstockverein



Neben fliegenden Maiskolben unter anderem auch noch Verträge, die auf Bierdeckeln unterzeichnet wurden oder alte Kontrakte zwischen Bands mit vollkommen überzogenen Forderungen für ihre Auftritte. "Wir haben auch einen total sinnlos gezeichneten Aufbauplan gefunden", sagt Bauer. Solch amüsante und geschichtsträchtige Fundstück-Kuriositäten aus 25 Jahren Waldstock-Festival sind jedenfalls zu schade, um sie den Besuchern vorzuenthalten – dachten sich die Organisatoren, die aus dem gesammelten Material kurzerhand eine Jubiläumsausstellung zusammen stellten. Die Ausstellungsfläche, die sich in zwei eigens aufgestellten Zelten befindet, ist "zugebombt mit Waldstock-Geschichte", sagt Bauer.

Kinobereich und Waldstock-CDs

Dazu gehört beispielsweise ein Kinobereich, wo man sich auf einem Röhrenfernseher alte Waldstock-Filme ansehen kann, eine Listening-Station, an der man sich mit einem Discman alte Waldstock-CDs anhören kann, und ein Designerbereich mit Originalskizzen von Waldstock-Plakaten, alten Produktheften und Armbändchen. Außerdem können Besucher auf der Ausstellung, die am Freitag von 19 bis 21 Uhr und am Samstag von 14 bis 21 Uhr zu sehen sein wird, noch einmal einen Blick auf die Vorläufer des Waldstock-Festivals werfen und sich über alles rund ums Thema "Waldstock-Bands" – von Bandbewerbungen, über ehemalige Pegnitzer Bands bis hin zu lustigen Interviews mit den Musikern — informieren. An den ehemaligen Waldstock-Veteranen führt natürlich ebenfalls kein Weg vorbei. "Wir sind sehr stolz auf diese Ausstellung", sagt Bauer.

Die Ausstellung ist aber nur ein Teil des diesjährigen Rahmenprogramms des Waldstock-Festivals, das am Freitag erstmals mit einem Festumzug durch die Stadt beginnt. "Ich glaube, das diesjährige Festival wird einem Jubiläum gerecht. Durch die Ausstellung und dem Umzug verleihen wir dem Festival auch einen angemessenen Rahmen. Wir sind sehr glücklich mit dem Programm", sagt Bauer.

Der Festumzug startet am Freitag um 18 Uhr mit der KSB-Kapelle am Wiesweiherpark. Am Rathaus wird Bürgermeister Uwe Raab dann eine Rede halten, ehe es schließlich, begleitet von "The GoHo Hobos", der Band des Waldstockgründers Andy Konrad, hoch auf den Pegnitzer Schlossberg geht.

Umzug zum Festivalgelände

"Wir wollten die Pegnitzer Umzugstradition mit Umzügen wie dem Gregori mit dem Waldstock-Festival verbinden", sagt Bauer und ergänzt: "Das Festival an sich konnten wir ja nicht noch größer machen, aber wir wollten trotzdem nochmal einen besonderen Programmpunkt." Der Umzug solle aber keinesfalls eine geschlossene, abgrenzende Veranstaltung sein.

"Alle sind herzlich eingeladen zuzuschauen oder mitzumachen. Wir wollen mit allen Pegnitzern hoch zum Festival laufen", sagt Bauer und ergänzt: "Umzüge sind Teil der Stadtkultur und wir bringen jetzt nochmal den Teil der Jugend- beziehungsweise Popkultur mit rein."

Ein Teil der Stadt ist mittlerweile aber auch das Umsonst und Draußen Festival "Waldstock", das nun schon seit einem Vierteljahrhundert auf der idyllischen Waldlichtung auf dem Schlossberg stattfindet. Was einst aus der Not heraus – den beschränkten Möglichkeiten für Jugendliche in einer ländlichen Kleinstadt – mit ein paar Besuchern angefangen hatte, ist mittlerweile zur Tugend geworden.

Gerade einmal 300 Besucher verirrten sich auf die erste Auflage von Waldstock. Seinerzeit wurde das Festival in sechs Wochen aus dem Boden gestampft und wurde noch auf einer Miniholzbühne mit Jurtendach aufgezogen. Bei der dritten Auflage waren es immerhin schon 600 Besucher, die fünfte Auflage schaffte mit 1000 Besuchern erstmals eine vierstellige Besucherzahl. Ein Jahr später, 1999, konnte die Zahl bereits verdoppelt werden. Das Festival nahm also mehr und mehr an Bedeutung zu.

Heute zieht das Festival knapp 5000 Leute an. "Wir rechnen am Freitag mit etwa 2000 Besuchern und am Samstag mit ungefähr 4000 bis 5000 Besuchern", sagt Bauer. Am Freitag geht es mit dem Ausschank um 19 Uhr los, am Samstag startet das Festival um 13 Uhr. Bis es soweit ist, muss allerdings noch weiter organisiert und aufgebaut werden. "Dort oben gibt es ja gar keine Infrastruktur", sagt Bauer, der mit seinem Team deshalb schon seit Samstag am Gelände im Einsatz ist.

"Die Vorfreude ist riesig"

Zelte, Stände, Pavillons, Beleuchtung, Dekoration. "Peu a peu werden es immer mehr Sachen", sagt Bauer. Am Mittwoch soll die Bühne aufgestellt werden und am Freitag sei dann noch einmal der "letzte Feinschliff" nötig, damit einem ausgelassenen Festival-Wochenende nichts mehr im Wege steht.

Die Uhr tickt also, für die Bands, die Festival-Besucher und die Organisatoren. "Ich denke, dass alles super funktionieren wird. Das Wetter soll ja auch noch mitspielen. Die Vorfreude auf unser Jubiläums-Festival ist auf jeden Fall riesig", sagt Bauer. Bleibt nur zu hoffen, dass in diesem Jahr keine Maiskolben auf die Bühne fliegen – und das Festival für positive Schlagzeilen sorgt.

MICHA SCHNEIDER