Waldstock in Pegnitz: 6000 Menschen entern Schloßberg

PEGNITZ - Es war wieder einmal ein Waldstock, wie es im Buche steht: Friedlich, entspannt und voller Liebe. Am Ende des Festivals sind Organisatoren und BRK-Helfer sehr zufrieden.

25 Jahre Waldstock — zum Jubiläum gab es eine ganz besondere Ausgabe des gemütlichen Festivals.



Hermann Neubigs Tag ist lang. Er ist BRK-Einsatzleiter beim Waldstock-Festival. Freitag- auf Samstagnacht war er um 3 Uhr zuhause, am Samstag ist er ab 13 Uhr bereits wieder im Dienst. Während die Nürnberger Band "Leak" spielt, erzählt Neubig, dass es am Freitag nicht viel zu tun gegeben hatte für das BRK. Es sei das für so ein Festival typische passiert. "Negativ sind die Alkoholausfälle, aber die sind nicht extrem und für so ein Fest noch im Rahmen", meint er.

Später dann, es ist bereits dunkel geworden, wird Neubig sagen, dass es immer noch keine großen Zwischenfälle gegeben hat. Und er wird betonen, wie gut das Verhältnis zwischen dem Veranstalter, dem Waldstock-Verein, und den Helfern ist. "Alles geht locker über die Bühne", so Neubig und hält den Daumen nach oben.

Die Verletzungen seien während des Festivals die üblichen gewesen: Stürze, offene Zehen, Schnittwunden, Insektenstiche. "Bei der Masse an Menschen muss etwas passieren", sagt der BRK-Einsatzleiter und fügt hinzu: "Da ist manche Kirchweih schlimmer als dieses Superfest hier." Gekommen waren wieder zahlreiche Festivalfans. Martin Häckel ist Vorsitzender des Waldstock-Vereins und federführender Organisator der zweitägigen Sause. Er schätzt, dass an beiden Tagen jeweils um die 3000 Menschen da waren. Genauere Besucherzahlen gibt es nicht, keiner zählt am Einlass nach.

Die Festwiese war jedenfalls zeitweise recht voll. Wer vom Bier- zum Matestand auf die andere Seite des Festivalgeländes wollte, kam aber immer durch. "Wir merken, dass es immer mehr Besucher werden", sagt Häckel. Noch kriege der Verein das von der Manpower her ganz gut hin.

Am Samstag pendelt seine Stimmung irgendwo zwischen Stress, Erschöpfung und Wehmut. Stress deshalb, weil unklar war, wie der Festumzug zum Jubiläum durch die Pegnitzer Innenstadt wohl angenommen wird. Erschöpfung, weil der Feinschliff am Aufbau sich wieder bis kurz vor Festivalbeginn gezogen hatte. Wehmut, weil es für ihn das letzte Waldstock ist, das er organisieren wird. "Die Stimmung von verschiedenen Leuten zu kennen und zu wissen, was gerade abgeht" — das werde ihm fehlen. Der Vorstand zieht sich, wie berichtet, zurück, um Platz für eine jüngere Generation zu machen. "Es ist jetzt der richtige Zeitpunkt, das aufzugeben, neben meinem Job ist das nicht mehr zu stemmen", sagt der 26-jährige Martin Häckel, der als Radverkehrsplaner arbeitet.

Die Stimmung sei am Samstagabend richtig aufgeblüht, sagt Häckel, es sei am Ende schön gewesen, das Festival an die jüngere Generation gut zu übergeben.

Vor einigen Jahren, erzählt Häckel, sei der Festivalfreitag noch der ruhige Singer-Songwriter-Tag gewesen. Nun kämen auch an diesem Tag immer mehr Menschen, sodass es auch den ein oder anderen "Ausreißer" gegeben habe. Häckel meint damit betrunkene Besucher. "Es ist unschön zu sehen, wenn die Leute stark alkoholisiert sind, das macht das Flair für mich kaputt."

Doch was tun, wenn die Festivalbesucher immer mehr werden und der Schloßberg den Massen irgendwann nicht mehr ausreichend Platz bietet? "Wir als aktueller Vorstand hätten nie Geld für das Festival verlangt, das ist für uns eine Philosophie", sagt Häckel.

Und der neue Vorstand, der schon in den Startlöchern steht, aber noch gewählt werden muss? Da hält sich Häckel etwas bedeckt und meint: "Der Verein arbeitet sehr demokratisch und hat da mehr Einfallsreichtum als Eintritt zu verlangen."

