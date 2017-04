Waldstock ist wie Weihnachten im Juli

PEGNITZ - Das Waldstock Festival zieht mit jedem Jahr mehr Liebhaber von Musik im Grünen an. Wir haben uns mit Jakob Bauer, dem zweiten Vorsitzenden des Waldstock Vereins, darüber unterhalten, ob das Festival noch mehr Besucher verträgt, wie weit die Vorbereitungen gediehen sind und was der umtriebige Verein in diesem Jahr außerdem noch plant.

Entspannte Atmosphäre, Bier und gute Musik: Das Pegnitzer Waldstock-Festival am Schloßberg geht am 7. und 8. Juli in die 24. Runde. © Ralf Münch



Was sind die Höhepunkte des Waldstock-Jahres?

Jakob Bauer: Der absolute Höhepunkt ist für uns einfach immer das Festival am zweiten Juli-Wochenende, das ist dieses Jahr der 7. und 8. Juli. Tausende Menschen aus ganz Deutschland pilgern für zwei Tage auf den Schloßberg und treffen dort auf die Pegnitzer Bürger und Bands aus der ganzen Welt. Und das alles für umsonst. Es ist jedes Mal wieder ein Wahnsinn am Samstagabend auf den Festplatz zu blicken und zu sehen, wie viele Menschen dort so friedlich zusammen feiern. Für uns als Veranstalter bedeutet das: Gänsehaut!

Wie wählt der Verein die Musiker aus, die auftreten? Wie viele Bewerbungen gehen ein und wie viele Bands schaffen es dann tatsächlich auf die Waldstock-Bühne?

Bauer: Wir versuchen immer ein möglichst abwechslungsreiches Line-Up zusammenzubauen. Das ist auch das, was Waldstock über die Jahre ausgezeichnet hat: Unterschiedliche Genres, auch mal was ausgeflipptes, nur nicht auf eine Musikrichtung festlegen! Das sieht man dieses Jahr am Samstagnachmittag ganz gut: Um zirka 16.30 Uhr spielt die Dreampop-Band His Clancyness aus Italien, dann gibt’s Indie mit arabischen Einflüssen von der Berliner Truppe Oum Shatt, als nächstes kommt eine total bunte psychedelische Band aus Belgien, Robbing Millions und danach spielt mit Demob Happy eine waschechte britische Grunge-Band, die sich vor Nirvana nicht zu verstecken braucht. Daneben gibt’s klassischen Indie-Rock, Postpunk und Folkiges. Und noch viel mehr, wir haben ja an zwei Tagen 13 Bands auf der Bühne.

Alle, die wollen, schaffen es aber nicht auf die Bühne. Grob überschlagen bekommen wir von Agenturen und Bands jedes Jahr um die 400 Mails, alle wollen hier spielen oder ihre Künstler unterbringen. Neben den Bands auf der Bühne haben wir noch ein großes Rahmenprogramm, da gibt’s zum Beispiel immer einen "Überrschungspavillon", da kann man dann so Sachen machen wie Minigolfen, Tennis spielen, oder sich selbst Buttons drucken – jedes Jahr was Neues.

Außerdem befindet sich hinten auf dem Platz der selbstgezimmerte Mate-Stand, die haben da auch Künstler, die zwischen den Bands auf der Hauptbühne spielen. Und wir haben ein Nürnberger Folkmusiker-Kollektiv eingeladen, bestehend aus acht Künstlern, das am Samstag hier und da im Wald auftauchen und seine Lieder schmettern wird – es wird voll, bunt, schön.

Laufen die Festival-Vorbereitungen momentan bereits?

Bauer: Das Booking startet schon im Herbst des vorhergehenden Jahres, da sind wir also ungefähr seit Oktober 2016 dabei. Das liegt daran, dass die größeren Bands ihre Touren schon immer recht früh planen und wenn man da zu spät ist – Pech gehabt. In welche Richtung wir mit dem Festival gehen, besprechen wir dann immer bei der Hauptversammlung im Dezember: Soll sich was ändern? Sind alle zufrieden damit wie es läuft? Welcher Bereich bekommt wie viel Geld? Was muss der Verein für Anschaffungen tätigen? Jetzt, Ende April, sind schon alle Bereiche am arbeiten. Das Festival ist groß und braucht dementsprechend lange Vorlaufzeit.

Der Pegnitzer Jakob Bauer. © Ralf Münch



Wie weit seid ihr aktuell mit den Vorbereitungen?

Bauer: Das Booking ist so gut wie fertig – ein, zwei Bands fehlen noch. Ein bisschen problematisch ist dieses Jahr das Ding mit dem Geld. Wir sind noch auf der Suche nach finanziellen Förderern, da die, mit denen wir bisher gearbeitet haben, ihre Unterstützung etwas zurückfahren. An- sonsten: Der Schloßberg ist gebucht und wir gehen in ein paar Wochen in die große Promophase.

Wie lange kann es sich der Verein noch leisten, keinen Eintritt fürs Festival zu verlangen?

Bauer: Der Umsonst-und-Draußen-Gedanke ist untrennbar mit Waldstock verbunden. Eintritt zu verlangen stand deshalb nie im Raum. Als wir, der aktuelle Vorstand, vor dreieinhalb Jahren diesen Verein übernommen haben, da haben wir auch mit bestem Wissen und Gewissen eine Ideologie übernommen. Umsonst und Draußen ist ja nicht nur ein seltsamer Finanzierungsplan, sondern auch die Überzeugung, Kultur aus der Gesellschaft heraus für alle zugänglich zu machen.

2015 ein Besucherrekord beim Festival, 2016 auch. Will man in diesem Jahr überhaupt eine neue Höchstmarke aufstellen oder ist der Schloßberg an seiner Belastungsgrenze angekommen?

Bauer: Zur Hochzeit am Samstagabend platzt der Schloßberg aus allen Nähten. Mehr geht da nicht und das wollen wir auch nicht. Wo ruhig noch mehr Leute kommen dürfen ist Samstagmittag und -nachmittag – auch da spielen schon hervorragende Bands und man kann sich entspannt auf der Wiese liegend auf die Explosion am Abend vorbereiten.

Warum hat das Festival Ihrer Meinung nach so guten Zulauf?

Bauer: Es ist ein Geschenk. Wie Weihnachten im Juli. Wir schenken all denen die wollen ein Wochenende voll mit Musik und einer ganz besonderen Stimmung. Alles ist handgemacht, von den Palisadenzäunen links und rechts neben der Bühne über die Holz-Kaffeebude und Mate-Stand bis zum Catering, dem Merchandise und der Deko. Hunderte Hände arbeiten zusammen, um der Gemeinschaft was zu geben. Und dann kann jeder kommen, egal ob aus Pegnitz oder Peru, und sich treiben lassen. Wir machen ein Festival, auf das wir selbst gerne gehen würden. Und das merkt man.

Wie viele Mitglieder zählt der Waldstock-Verein aktuell?

Bauer: Rund 150 – das älteste Mitglied ist 80, das jüngste 15. Über 90 Prozent der Mitglieder sind aktive. Das heißt, sie verpflichten sich, jedes Jahr eine bestimmte Anzahl an Stunden für den Verein zu arbeiten.

Wer kümmert sich im Verein in Bezug auf das Festival um was?

Bauer: Unser Vorsitzender Martin Häckel macht alles Organisatorische: Die Kommunikation mit den Ämtern, die Koordination der einzelnen Posten, er ist der Chef auf dem Platz und Ansprechpartner für jeden. Unser dritter Vorsitzender Christoph Schötz läuft zwei Tage lang hektisch mit dem Rechenschieber von einem Stand zum anderen, er kümmert sich darum, dass am Ende alle Finanzen stimmen und hat ein Auge darauf, wie viel Geld wer wo gerade ausgibt.

Ich als zweiter Vorsitzender kümmere mich um das Booking und die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Aber nur wir drei könnten das nie stemmen: Wir haben noch um die 15 andere "Häuptlinge", wie wir das nennen, die sich um die einzelnen Bereiche kümmern: Bier, Bar, Catering, Kaffebude, Rahmenprogramm, Stände und Buden, Parkplatz und Campingplatz und so weiter und so fort.

Wie laufen — abgesehen vom Festival — die anderen Veranstaltungen des Vereins?

Bauer: Wir haben viel geplant für dieses Jahr. Eine Premiere und deswegen sehr wichtig für uns ist, dass unsere Filmreihe "Filmstock" dieses Jahr anstatt im August schon im Mai stattfindet: Nächste Woche geht’s los, jeden Donnerstag im Mai zeigen wir spannende Filme abseits des Mainstream-Kinos. Wir sind auch nicht mehr im Wiesweiher, sondern im Hof der Böheim Brauerei, das hat den Vorteil: Bei schlechtem Wetter gehen wir einfach rein, dann ist aller Regen und die Kälte vergessen. Wir sind gespannt, wie dieses neue Konzept bei den Pegnitzern ankommt.

Die anderen Veranstaltungen sind Klassiker in unserem Programm: Nanostock, unsere Konzertreihe, gibt’s jetzt schon seit drei Jahren. Am 27. Mai haben wir die erste Auflage dieses Jahr, da kommen mit The Burning Hell, Steven Lambke und Shotgun Jimmie drei hervorragende, international sehr bekannte Künstler zu uns die Brauerei. Fußstock gibt’s dann im Juni und im Herbst warten dann noch unser Techno-Festival Guerillastock und vielleicht auch noch ein Nanostock. Alle Veranstaltungen laufen voll zu unserer Zufriedenheit.

Nichts ist so groß wie das Waldstock Festival, aber das wäre ja auch unmöglich für uns zu tragen. Aber wenn bei Guerillastock 200 bis 300 Menschen kommen und mit uns auf den Feldern der Fränkischen Schweiz tanzen, müssen wir schon dick grinsen. Genauso, wenn die Brauerei an Microstock Ende des Jahres aus allen Nähten platzt, oder interessierte Musikfans aus ganz Nordbayern für unsere Konzertreihe Nanostock ins kleine Pegnitz reisen.

Sie wohnen in Berlin — wie lässt sich das mit der Organisation eines Festivals in Pegnitz vereinbaren?

Bauer: Keiner von uns aus dem Vorstand wohnt mehr in Pegnitz: Martin lebt in Stuttgart, Christoph in Erlangen. Aber wir telefonieren und skypen mehrmals im Monat – und das Schöne ist ja, dass der Verein so groß ist und trotzdem noch viele in Pegnitz sind. Und wenn es dann konkret um Treffen, Gänge zu Ämtern, Flyer verteilen oder eben irgendwas geht, das man nicht aus der Ferne machen kann, genügt ein kurzer Aufruf in unserer Waldstock-Facebookgruppe und dann findet sich schnell jemand.

Worauf freuen Sie sich im Waldstock-Jahr am meisten und warum?

Bauer: Da gibt’s so verschiedene Stufen der Freude. Wenn der Schloßberg brodelt, wenn das Festival um 23 Uhr in die Vollen geht, fast alles geschafft ist und man hinter der Bühne steht – dann ist man schon ziemlich glücklich.

Aber genauso viel Spaß machen mir persönlich die Veranstaltungen, bei denen ich nicht die Verantwortung trage, sondern andere aus unserem Team. Guerillastock zum Beispiel: Ich komme als Aufbauhelfer Samstagfrüh hin, hab gute Laune, lass mir sagen, was ich tun soll, arbeite abends eine Schicht, dann feiere ich mit meinen Freunden und Vereinsmitgliedern und Sonntag räume ich mit den anderen auf. Es macht riesigen Spaß die Veranstaltungen des eigenen Vereins so ohne Druck zu erleben. Dass das so aufgeteilt ist, unter verschiedenen Machern, das ist schon was Tolles.

