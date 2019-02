Walkerin nahe Kulmbach mit Waffe bedroht

Unbekannter wollte Geld und Sex - Großfahndung der Polizei bisher erfolglos - vor 52 Minuten

KULMBACH - Ein Großaufgebot an Polizei-Einsatzkräften suchte am Freitagmorgen nach einem derzeit noch unbekannten Mann, der eine Walkerin im Kulmbacher Stadtteil Katschenreuth überfielen hat. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Gegen 7.45 Uhr lief die 70 Jahre alte Frau auf dem Radweg von Melkendorf in Richtung Katschenreuth. Nach ihren Angaben packte sie auf Höhe einer Holzbrücke ein unbekannter Mann von hinten, bedrohte sie mit einer Waffe und fragte nach Geld. Da die Kulmbacherin keines bei sich hatte, bedrängte sie der Unbekannte in sexueller Weise. Wegen ihrer heftigen Gegenwehr flüchtete der Täter kurz darauf über eine Wiese in Richtung des Mainzusammenflusses. Die 70-Jährige blieb unverletzt und verständigte nach ihrer Heimkehr die Polizei.

Sogleich startete eine großangelegte Fahndung mit zahlreichen Polizeibeamten, die in der Folgezeit auch von mehreren Diensthundeführern sowie einer Polizeihubschrauberbesatzung Unterstützung bekamen. Die Suchmaßnahmen verliefen bislang ohne Ergebnis. Mehrere Beamte der Fachkommissariate der Kripo Bayreuth nahmen vor Ort die Ermittlungen auf, sperrten den Bereich um den Tatort ab und sicherten Spuren.

Der gesuchte Mann wird wie folgt beschrieben: Es handelt sich um einen jüngeren Mann, zirka 185 Zentimeter groß und schlank. Er sprach hochdeutsch, war bekleidet mit einer grauen, gerade geschnittenen Hose, schwarzer Jacke und Sportschuhen, einer dunklen Mütze sowie dunkelgrauen Handschuhen

Die Kripobeamten bitten bei den Ermittlungen um Mithilfe der Bevölkerung. Insbesondere ein älterer Mann, der zur Tatzeit und zum Zeitpunkt der Flucht des Täters auf dem Radweg zu Fuß unterwegs war, könnte ein wichtiger Zeuge sein.

Der ältere Mann sowie Personen, die am Freitag um zirka 7.45 Uhr einen verdächtigen Mann mit obiger Beschreibung im Bereich des Radweges bei Katschenreuth gesehen haben, oder sonst sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Bayreuth unter der Telefonnummer 0921/506-0 in Verbindung zu setzen.

