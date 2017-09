In Plankenfels gab es am Freitagnachmittag einen Großeinsatz der Polizei. Spezialeinheiten riegelten das Zentrum ab und nahmen einen 44-jährigen Jäger fest. Verletzt wurde niemand. Die genauen Hintergründe sind noch unklar.

Ein 20-jähriger BMW-Fahrer fuhr in der Nacht zum Donnerstag mit überhöhter Geschwindigkeit in den Unterfahrschutz eines Sattelzuges. Das Unglück passierte auf der A9 zwischen Trockau und Pegnitz. Der verursachte Gesamtschaden beträgt 40.000 Euro.

Endlich war er da, der langersehnte große Tag: Der erste Schultag für viele kleine ABC-Schützen. Doch so schnell er kam, so schnell war er auch schon wieder vorbei. Wir haben die neuen Erstklässler in der Region in einer Bildergalerie für euch gesammelt.