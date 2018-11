Wandel in Pegnitz: Von der Zahnarztpraxis zur Buchhandlung

Zurück zu den Wurzeln: In der Hauptstraße 23 werden ab Dezember wieder Lebensmittel erhältlich sein - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Jahrzehnte lang gingen hier Bücher über dem Ladentisch: Ab Dezember werden in dem Anwesen Hauptstraße 23 wieder – wie schon in der Mitte des 19. Jahrhunderts – Lebensmittel erhältlich sein. Ein Blick auf die Geschichte des Hauses.

Eine undatierte Ansicht des Hauses Hauptstraße 23, das ehemals Lebensmittelgeschäft, Zahnarztpraxis und Buchhandlung war. Foto: privat



Die älteren Pegnitzer kennen das Anwesen in der Hauptstraße 23 wohl noch mit seiner langjährigen Tradition einer Buchhandlung, die das Ehepaar Mehliß führte. Der damalige Eigentümer, Dr. Ernst Köberlin (1916 – 2009), hatte hier zuvor eine Zahnarztpraxis im Jahre 1955 eröffnet. Danach fand der Mediziner neue Räume in der Mühlbachstraße, wo jetzt sein Sohn Albert ein Dentallabor hat.

Seit 1864 in Familienbesitz

In der Bauer’schen Chronik ist das Haus erstmals im Jahr 1542 erwähnt. Am 31. März 1864 erwarb es Ernst Besold aus Lanzendorf, der Urgroßvater von Ernst Köberlin. Seit dieser Zeit ist das Haus in Familienbesitz. Auf die Familie Besold folgte die Familie Schülein, dann Marie und Wilhelm Köberlin und schließlich Ernst Köberlin, der es wiederum auf seine Tochter Barbara übertrug.

Was den Lebküchner Johann Georg Ernst Besold betrifft, so gibt es im Archiv von Pegnitz noch Unterlagen des Stadtmagistrats: ein Gesuch um die Erteilung einer Konzession zur Gewerbeausübung und um eine Erlaubnis zur Verehelichung. Die Auserkorene war Anna Johanna Elise Götz. Sie stammte aus der Rosengasse.

Die letzte umfassende Sanierung des Hauses nach den Denkmalschutzrichtlinien erfolgte 1983. Das Objekt ist ein Einzeldenkmal, weil im Laden und in der Wohnung nicht nur sehr alte Holzdecken substanziell erhalten sind, sondern auch weil es die alte Gerbergrube in den Gewölben noch gibt. Lediglich Reste eines alten Backofens waren nicht mehr zu retten.

Nach über 100 Jahren werden in der Hauptstraße 23 also bald wieder Lebensmittel angeboten. Es gibt eine breit gefächerte Angebotspalette mit regionalen Produkten. Nach einer kurzen Umbauzeit präsentiert sich das Geschäft den heutigen Anforderungen entsprechend und trotz historischen Hintergrunds in einer hellen, freundlichen Atmosphäre. Zur Geschichte des Hauses wird demnächst eine Tafel an der Fassade angebracht.

nn