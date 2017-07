Zur 24-Stunden-Wanderung war der Markt Plech Treffpunkt für über 200 Wanderer und sportlich ambitionierte Trailrunner. Der erstmals ausgelobte Frankenpfalzpokal blieb mit Klaus Wießner aus Pegnitz in der 30-Kilometer-Mitteldistanz sowie auf der 15-Kilometer-Kurzstrecke, die Stefan Böhm aus Velden gewann, in der Region. © Udo Schuster

