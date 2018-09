Auf der Höhe von Bayreuth wurde bei einem schweren Verkehrsunfall am Montagnachmittag ein Auto hinter einem Lastwagen eingeklemmt. Die A9 war in Richtung Berlin zwischenzeitlich gesperrt.

Schichtwechsel bei den Wanderreportern! NN-Chefredakteur Alexander Jungkunz übernahm am Sonntag von Martin Müller und ist zu seiner ersten Etappe aufgebrochen. Im fränkischen Nieselregen ging es dabei von Neuhaus an der Pegnitz bis nach Auerbach, auf dem Weg durfte Alexander unter anderem die Maximilansgrotte, den "Karstkundlichen Lehrpfad" und den Parasolfelsen bewundern.

Sommergefühle trotz Herbstwetter, gute Laune trotz ausgefallenem Soundsystem am Samstag: Das Reggae Camp auf dem Campingplatz Fränkische Schweiz in Tüchersfeld hat am Wochenende zum zehnten Mal die Besucher begeistert. Die rund 350 Gäste lauschten entspannt den Hiphop-, Dub- und Reggae-Beats von Acts wie dem Paul Paul Movement aus Berlin oder King Lion aus Würzburg, die das Open Air wie schon in den Vorjahren organisierten.