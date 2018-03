Wanderunfall: Hubschrauber fliegt Mädchen in Klinik

NEUHAUS AN DER PEGNITZ - Der Wanderausflug einer Familie aus dem Landkreis Schwabach nahm am Karfreitag ein abruptes Ende: Die neunjährige Tochter stürzte nahe der Vogelherdgrotte in Neuhaus an der Pegnitz und verletzte sich. Ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz.

Der Wanderausflug einer Familie in Neuhaus an der Pegnitz endete für die neunjährige Tochter im Rettungshubschrauber. © Rettungsdienst BRK Nürnberger Land



Laut Fabio Viktorin, dem Einsatzleiter des BRK Nürnberger Land, hielt sich die fünfköpfige Familie gegen 15.40 Uhr nahe der Vogelherdgrotte im Neuhauser Ortsteil Krottensee auf. Dort stürzte das neunjährige Mädchen offenbar und verletzte sich am Bein.

Der Vater des Kindes rief daraufhin sofort den Rettungsdienst. Mehrere Rettungswagen fuhren die Unfallstelle an, ein Notarzt wurde per Rettungshubschrauber zum Einsatzort gebracht. Dort wurde das kleine Mädchen dann auch erstversorgt. Einsatzkräfte der Bergwacht Lauf-Hersbruck benutzten eine spezielle Gebirgstrage, mit einem mittig angebrachten Rad, um die neunjährige Patientin zum Hubschrauber zu bringen. Mit dem Helikopter wurde das Mädchen anschließend zur weiteren Versorgung in ein Nürnberger Klinikum gebracht.

