Warmensteinacher von Turbine erfasst und tödlich verletzt

59-Jähriger wollte in Werkstatt seines Anwesens Maschine reparieren - vor 1 Stunde

WARMENSTEINACH - Tödliche Verletzungen erlitt am Mittwochabend ein 59-jähriger Mann, als er bei Arbeiten an einer Stromturbine in Warmensteinach tragisch verunglückte.

Der 59-Jährige war am Abend in der Werkstatt seines Anwesens mit Reparaturarbeiten an einer Wasserstromturbine beschäftigt. Aus bislang nicht geklärten Gründen wurde der Mann dabei von der Maschine erfasst und tödlich verletzt.

Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod des 59-Jährigen feststellen. Zur Klärung der genauen Umstände des Unglücks hat das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Bayreuth die Ermittlungen übernommen.

Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.

rr