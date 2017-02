Warum sich die Literaturelite in Waischenfeld traf

Ein Tipp hatte die „Gruppe 47“ auf die Pulvermühle gebracht — Viele Assoziationen - vor 1 Stunde

WAISCHENFELD - Das Treffen der „Gruppe 47“, dem Kreis der bedeutendsten Schriftsteller der Nachkriegsliteratur, im Jahre 1967 in der Pulvermühle birgt immer noch einige Überraschungen. Warum fand das Treffen ausgerechnet in der Pulvermühle statt, einem Miniaturdorf mit drei Gebäuden, weit weg vom pulsierenden Leben? Eine wichtige Rolle spielt dabei eine Forchheimer Unternehmerfamilie.

Die Postkarte zeigt, wie es rund um die Pulvermühle 1968/69 ausgesehen hat, als dort die „Gruppe 47“ tagte. Das rechte Gebäude beherbergte einen Saal und 20 Zimmer, im linken Gebäude war das Gasthaus untergebracht. © Repro: Reinhard Löwisch



Die Postkarte zeigt, wie es rund um die Pulvermühle 1968/69 ausgesehen hat, als dort die „Gruppe 47“ tagte. Das rechte Gebäude beherbergte einen Saal und 20 Zimmer, im linken Gebäude war das Gasthaus untergebracht. Foto: Repro: Reinhard Löwisch



Durch die Veröffentlichung von Hans Werner Richters Tagebüchern im Jahre 2012 wurden Fakten bekannt, die bis dahin noch im Dunkeln gelegen hatten, wie die Frage, warum das Treffen der Gruppe 47 in der Pulvermühle stattgefunden hat. Dazu schreibt Richter: „Am Sonntag noch einmal Fahrt in die Fränkische Schweiz, zur Pulvermühle, die mir der Bruder von Klaus Roehler, (Peter Roehler, die Red.) als Tagungsort vorgeschlagen hat“.

Die Roehlers stammten aus Thüringen und betrieben dort eine Porzellanmanufaktur. 1947 wurden die Roehlers enteignet, weshalb sie in den Westen emigrierten. Walter Roehler, der Vater, betrieb in Forchheim schließlich eine kleine Spielwarenfabrik in der Reichbrunstraße weiter. Klaus Roehler studierte in Erlangen und debütierte 1955 als Schriftsteller in der Gruppe 47. Sein Sohn Oskar Roehler ist ein bekannter Filmregisseur.

Ursprünglich wollte Richter das Treffen in Streitberg abhalten, weil Victor von Scheffel den Ort „besungen hat“. Er fand aber keine geeignete Lokalität, obwohl ihm der Gedanke „Auf Neideck könnte ich (für eine Lesung) Walter Jens setzen und auf Streitberg Martin Walser“, außerordentlich gut gefiel. Die Pulvermühle schien für Richter besser geeignet. „Dieser Gasthof ist so, wie wir ihn brauchen und das Wort Pulvermühle gibt zu zahlreichen Assoziationen Anlass“. Damit meinte er die Lage des Gasthauses, abseits vom Trubel und nur über eine Brücke und einen Feldweg erreichbar.

1806 in die Luft gesprengt

Richter ahnte schon durch einen Hinweis von Klaus Roehler, dass die 20. Tagung der Literatengruppe für einen Protestmarsch linksgerichteter Erlanger Studenten genutzt werden könnte, weshalb er die Brücke für Besucher sperren lassen wollte. Teilnehmer der Tagung erwarteten, dass die Gruppe 47 in der Pulvermühle endgültig beerdigt, „pulverisiert“ werde. Dann hätte das Wort Pulvermühle noch mal eine besondere Note bekommen — auch im Hinblick darauf, dass der Tagungsort bereits 1806 von französischen Truppen in die Luft gejagt worden war.

Zum Sprecher der Protestler machte sich Heinrich Böll, der im Juli 1967 sagte, „die Gruppe 47 sei passé“. Neben Magnus Enzensberger und Ingeborg Bachmann kam er ebenfalls nicht ins Wiesenttal. Zu den Erlanger Studenten schrieb Richter später in sein Tagebuch, dass jener „Überfall der sozialistischen Studenten“ von Peter Hamm organisiert worden sei. Damit wollte sich Hamm laut Richter dafür rächen, dass er dreimal bei einer Vorlesung durchgefallen war und deshalb nicht zu den Treffen der Gruppe 47 in die Pulvermühle eingeladen worden war.

Die Postkarte zeigt, wie es in der Pulvermühle 1968/69 ausgesehen hat, als dort die „Gruppe 47“ tagte. © Repro: Reinhard Löwisch



Die Postkarte zeigt, wie es in der Pulvermühle 1968/69 ausgesehen hat, als dort die „Gruppe 47“ tagte. Foto: Repro: Reinhard Löwisch



Das Treffen hatte den Sinn, Nachwuchsschriftstellern eine Chance zu geben, ihre Werke einem fachkundigen Publikum vorzustellen. Dazu wurde im Vorlesungsraum ein einzelner Stuhl vor die Zuhörer gestellt und der Autor musste darauf aus seinen Werken vorlesen. Die Zuhörer, darunter später bekannte Literaturkritiker wie Marcel Reich-Ranicki und Hellmuth Karasek, kommentierten die Stücke.

Fiel die Kritik positiv aus, fand das Werk leichter einen Verleger, einige von ihnen waren bei der Tagung anwesend und es winkte ein bescheidenes Einkommen sowie ein größerer Bekanntheitsgrad. Daher war das Treffen auch ein gesellschaftliches und literarisches Großereignis, das die ungeteilte Aufmerksamkeit der deutschen Presse hatte.

Gewinner gekürt

Höhepunkt der Tagung war wie immer die Wahl des Vorlese-Gewinners. Der Grieche Vagelis Tsakiridis stand in der Pulvermühle mit seinen Gedichten in Konkurrenz zu Jürgen Becker, der den zweiten Wahlgang mit 69 Stimmen und damit den Sieg für sich und sein Werk „Ränder“ entscheiden konnte. Sehr zum Missfallen von Werner Richter, der den Griechen vorne sehen wollte, um ihn als Synonym für ein „freies Griechenland“ darzustellen.

Tsakiridis war wegen Wehrdienstverweigerung die griechische Staatsangehörigkeit entzogen worden, so dass er als „staatenloser“ von Freund zu Freund zog und sich vor allem in Deutschland aufhielt, wo er die meisten seiner Werke schuf. Nach einem Spendenaufruf Richters an die anwesenden Verleger konnte Tsakiridis, 6500 Mark mit heim nehmen; 500 Mark mehr als der Gewinner Becker. Damals gab es dafür ein neues Auto.

REINHARD LÖWISCH