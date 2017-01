Was ein Chefarzt von seinem Namensvetter hält

PEGNITZ - Bis zur US-Präsidentenwahl am 8. November war Trump ein Allerweltsname. Seitdem hat sich auch für Dr. Friedrich Trump die Welt ein wenig verändert. Der aus Schnelldorf bei Ansbach stammende ehemalige Chefarzt der Sana Klinik Pegnitz nimmt es gelassen.

Friedrich Trump Foto: privat



Herr Trump, werden Sie öfters auf die Namensgleichheit angesprochen?

Friedrich Trump: Nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten haben meine Söhne und ich Gratulationen über Whatsapp oder per Telefon bekommen. Wir sind dabei ein bisschen auf den Arm genommen worden. In letzter Zeit ist unser Namen ausgesprochen worden wie der von Donald Trump. Die Leute haben aus dem u ein a gemacht. Das scheint schon automatisiert in den Köpfen zu sein.

Sind Sie mit der Familie von Donald Trump verwandt?

Trump: Wir haben unsere familiären Wurzeln in Österreich. Das waren evangelische Bürger, die irgendwann nach Deutschland zogen. Welcher Teil dann nach Franken oder in die Pfalz gegangen ist, kann ich nicht sagen. Ich habe die Forschung nach meinen Vorfahren nach der US-Wahl nicht forciert und bin auch nicht erpicht darauf, etwas herauszufinden.

Was halten sie von Donald Trump?

Trump: Von seiner Persönlichkeit und seinem Charakter her kann ich mit ihm nichts anfangen. Es ist schlimm, wie eine Nation wie die Amerikaner auf diesem Niveau Wahlkampf geführt hat. Von seiner Politik und dem, was er angekündigt hat, lasse ich mich überraschen. Das macht einen als Europäer besorgt. Ich bin äußerst skeptisch. Die etablierten Parteien müssen sich darüber Gedanken machen, was dazu geführt hat, dass die US-Bürger solche Leute wählen. Dies muss einen Grund haben. Ich glaube, die kleinen Leute haben sich nicht mehr verstanden gefühlt. Man kann das auf europäische Verhältnisse übertragen. Man muss auf diese Menschen zugehen und darf sie nicht gleich in die rechte Ecke stellen.

Interview: HANS-J. SCHAUER