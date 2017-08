Was eine Passauerin in Auerbach und Pegnitz gefunden hat

Elisabeth Boesner-Höllerer über ihre Tätigkeit als Biochemikerin — Nur 15 von 45 Kommilitonen hielten durch - vor 30 Minuten

AUERBACH - Elisabeth Boesner-Höllerer hat vor Kurzem einen Auerbacher Landwirtschaftsmeister geheiratet und als Beruf Biochemikerin angegeben. Bio und Chemie — eine seltene Kombination, dachten wir uns. Grund genug, mal nachzufragen.

Die Neu-Auerbacherin Elisabeth Boesner-Höllerer hat Bio-Chemie studiert. Nachfolgern rät sie, zwischen Bachelor und Master die Uni zu wechseln. © Sabine Rühl



Die Neu-Auerbacherin Elisabeth Boesner-Höllerer hat Bio-Chemie studiert. Nachfolgern rät sie, zwischen Bachelor und Master die Uni zu wechseln. Foto: Sabine Rühl



Die junge Frau aus der Nähe von Passau stammend, bekundete ihr Interesse an Biologie perse. Sie machte den Bachelor als Grundlage beim Studiengang Biochemie und den Master für ein tieferes Wissen und die Spezialisierung. Für den Bachelor studierte sie an der Universität in Bayreuth, für den Master in Konstanz. Biochemie wählte sie, weil sie den Plan hegte, in der Forschung weiterarbeiten zu wollen.

Aus Erfahrung rät Elisabeth Boesner-Höllerer zwischen Bachelor und Master die Uni zu wechseln, weil sich damit neue Fachgebiete auftun für die persönliche Entwicklung. Die Organisation an der Uni Konstanz habe ihr gut gefallen, weil das Studium sich dort intensiv auf einzelne Fächer konzentriert habe. Das Studium absolvierte sie von Herbst 2008 bis Winter 2013 mit Bachelor und Master. Berufseinstieg als Biochemikerin war dann in Nähe des Elternhauses in Form eines Industrie-Praktikums bei einer Firma, die Zellkuren-Medien produziert.

"Das Studium in Biochemie ist knackig und man braucht Biss . Es umfasst eine Schnittmenge aus Biologie, Chemie, Physik und Mathematik und setzt sich aus Vorlesungen und Laborpraktik zusammen. 45 Leute haben während meines Studiums mit Biochemie begonnen, aber nur 15 hielten bis zum Abschluss durch", sagt Boesner-Höllerer.

Und worum geht es eigentlich in der Bio-Chemie? Es gehe um die Wechselwirkung von Molekülen. Biochemie befasst sich mit der Chemie der Lebensvorgänge und lebender Organismen sowie mit den chemischen Vorgängen, die während des Lebens ablaufen. Biochemiker untersuchen in der wissenschaftlichen Forschung chemische sowie physikalisch-chemische Prozesse auf molekularer Ebene.

Daneben können sie in der Herstellung biochemischer Erzeugnisse tätig sein, in der Produktentwicklung, der Qualitätssicherung oder im Beratungswesen. Unter anderem sind die Einsatzgebiete in Umweltämtern, Ämtern zur Lebensmittelüberwachung oder Untersuchungslabors für Lebensmittelhygiene.

In Pegnitz Anstellung gefunden

Die Arbeitsplatzsuche der Auerbacherin umfasste einen Umkreis von 120 Kilometern. Bei der Firma Euroimmun in Pegnitz fand sie eine Festanstellung mit einer 40-Stunden-Woche mit einer hauptsächlichen Computertätigkeit. Ein Part sei das Programmieren von Laboruntersuchungen, der andere der Support im In-und Ausland per Email.

Das Studium als Bio-Chemikerin hat Elisabeth Boesner-Höllerer aus Überzeugung absolviert, sie verzichtet aber darauf, zu promovieren. Sie unterstreicht, ,,dass es nicht nur Studierte geben sollte, sondern auch Leute, die mit ihren Händen die Arbeit verrichten".

SABINE RÜHL