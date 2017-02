Was für ein Spaß in Auerbach!

Dreimal Kinderfasching mit Riesengaudi - vor 1 Stunde

AUERBACH/MICHELFELD/ STEINAMWASSER - Der Faschingssonntag war in Auerbach und den Ortsteilen wieder der Partytag für die Jüngsten. Im Michelfelder Pfarrsaal, dem Gasthaus "Zum Mittler" in Steinamwasser und im Kolpinghaus trafen sich kleine und große Narren bei bester Laune in bunten Kostümen.

Großen Applaus bekamen die „Frösche“ für ihren diesjährigen Schautanz. © Brigitte Grüner



Großen Applaus bekamen die „Frösche“ für ihren diesjährigen Schautanz. Foto: Brigitte Grüner



Die Pfarrei Gunzendorf feierte in Steinamwasser. Sandra Hörl und Lena Zerreis hatten für die Kinder jede Menge Faschingshits mitgebracht und lustige Spiele vorbereitet. Bei Spielen wie Sackhüpfen, Eierlaufen und der "Reise nach Jerusalem" wollte jeder der Erste sein. Alle Teilnehmer freuten sich über Süßigkeiten oder kleine Sachpreise, welche die Organisatoren der KLJB Gunzendorf von Sponsoren bekommen hatten.

Hungrig mussten die Partygäste ohnehin nicht nach Hause gehen, denn beim Würstchen-Schnappen und Schaumkuss-Wettessen gab es für die Prinzessinnen, Cowboys, Schneemänner, Bienchen, Clowns und alle anderen fantasievoll Kostümierten reichlich zu schlemmen.

In Steinamwasser feierte die KLJB Gunzendorf mit lustigen Spielen und Gute-Laune-Musik. © Brigitte Grüner



In Steinamwasser feierte die KLJB Gunzendorf mit lustigen Spielen und Gute-Laune-Musik. Foto: Brigitte Grüner



Im Michelfelder Pfarrsaal St. Otto arbeiteten Pfarrgemeinderat und Kirchenverwaltung bei der Bewirtung Hand in Hand. Fünf Mitglieder der örtlichen Landjugend hatten den Kinderfasching organisiert und kümmerten sich um die kleinen Gäste. Über viel Applaus freuten sich die jüngsten Tänzer der Faschingsgesellschaft, die "Michelfelder Frösche". Sie zeigten ihren Schautanz, mit dem sie auch bei den Prunksitzungen schon für Begeisterung gesorgt hatten.

Viele Familien waren Gäste der Pfarrei Auerbach, die zum Kinderfasching in den Kolpingsaal geladen hatte. Spiele, Einlagen, Musik und Tänze sorgten für Stimmung. © Brigitte Grüner



Viele Familien waren Gäste der Pfarrei Auerbach, die zum Kinderfasching in den Kolpingsaal geladen hatte. Spiele, Einlagen, Musik und Tänze sorgten für Stimmung. Foto: Brigitte Grüner



Auch die Juniorengarde hatte einen Auftritt und zeigte die diesjährige Choreografie. Dazwischen wurde getanzt und ausgelassen gefeiert. Bianca Fuchs und ihre Helferinnen hatten lustige Spiele für den Faschingsnachwuchs vorbereitet.

Im Auerbacher Kolpingsaal sorgten Bianca Deml und Eva-Maria Schübel sowie Gerhard Raß als DJ Bighander für Stimmung. Pfarrgemeinderat und Frauenbund hatten die Bewirtung übernommen. Sogar Dekan Markus Flasinksi mischte sich mit Afro-Locken unter die Helfer.

Gut gelaunte Kinder in bunten Kostümen gab es am Sonntagnachmittag beim Fasching der Pfarrei Michelfeld zu sehen. © Brigitte Grüner



Gut gelaunte Kinder in bunten Kostümen gab es am Sonntagnachmittag beim Fasching der Pfarrei Michelfeld zu sehen. Foto: Brigitte Grüner



Auf der närrischen Bühne begrüßte das Kinderprinzenpaar Johanna Schuster und Felix Grüner die in schönen und fantasievollen Kostümen erschienene Besucherschar. Die Jugendgarde präsentierte ihren Tanz. Eine lustige Einlage machte Franziska Schübel. Der Kinderchor "Ain Karem" der katholischen Pfarrei erzählte musikalisch vom Besuch der "Tante aus Marokko". Gute Laune war also auch in Auerbach garantiert, dank vieler lustiger Spiele.

Mehr Bilder gibt es im Internet unter www.nordbayern.de/pegnitz

BRIGITTE GRÜNER