Was ist das Lieblings-Weihnachtslied der Auerbacher?

Auerbacher Musikliebhaber erklären, was sie an Weihnachten gerne spielen und hören — An "Last Christmas" scheiden sich die Geister - vor 3 Stunden

AUERBACH - Das Lied "Stille Nacht, Heilige Nacht" ist wohl eines der bekanntesten Weihnachtslieder und wurde in mehr als 300 Sprachen übersetzt. Vor 200 Jahren wurde das Stück das erste Mal zu Weihnachten gesungen. Wir fragten bei Menschen in Auerbach nach: Wie stehen sie zu Weihnachtsliedern und -musik? Wie viel Tradition braucht Weihnachten?

Die Auerbacher Organistin Agatha Schriml mag zurzeit wegen seiner Rhythmik am liebsten das spanische Weihnachtslied „Gatatumba“. Foto: Ralf Münch



Agathe Schriml ist Organistin in der Stadtpfarrkirche in Auerbach. "Ich hab' so viele Lieblingslieder", sagt sie. "Momentan ist es Gatatumba." Das spanische Weihnachtslied, dessen Titel wohl auf Trommeln anspielt, aber keine Übersetzung hat, sei so schön rhythmisch. Weil dieses Lied aber kaum jemand mitsingen könnte, würde sie es nicht auf der Orgel spielen.

Auf die Frage, welche Songs für Weihnachten nicht geeignet wären, antwortet Schriml vorsichtig: "Ach, ich frage mich immer wieder, was "Last Christmas" (Letzte Weihnachten) mit Weihnachten zu tun haben soll? Das sind zwei Wörter. Alles andere hat mit dem Weihnachtsfest nichts zu tun. Aber ich muss schon zugeben, es ist schlau gemacht."

Früher hat die Organistin Musikunterricht an der Auerbacher Schule gegeben. Da musste sie es mit den Kindern immer singen – zwangsweise. Diese Zeit sei nun vorbei. Mit ihrer Familie singe sie zu Weihnachten nun "Oh du fröhliche", "Stille Nacht" oder eben Gatatumba.

Die Meinungen rund um "Last Christmas" sind vielfältig. Christine Ott, Mitglied beim Verein Musikunterricht in Auerbach: "Naja. Last Christmas halte ich gerade so noch aus." Ihr Lieblingslied sei aktuell ein amerikanisches: "Grandma got run over by a Reindeer" (Großmutter wurde von einem Rentier überrannt). "Ja, es ist etwas albern", schmunzelt Ott. "Ich kenne es erst seit diesem Jahr."

Als Playback dabei

Ott gibt Gitarrenunterricht an der Pegnitzer Volkshochschule und singt mit zwei Freundinnen in einem Trio namens Trisotto. Bei einer Veranstaltung des Deutsch-Amerikanischen Kontaktklub hatte sich jemand dieses Lied gewünscht. "Das war dann schon außerhalb des offiziellen Programms", erzählt Ott. "Eine meiner Freundinnen, mit der ich auf der Bühne stehe, kannte es. Sie hatte es als Playback dabei und sang es. Ich hab mich schlapp gelacht."

Ansonsten mag Ott aber lieber traditionellere Lieder. An Weihnachten sitzt sie im engen Familienkreis am Christbaum, spielt Gitarre und singt: "Das fand ich schon immer schön. Für mich ist das dann Weihnachten."

Elmar Hamerla ist erster Vorsitzender der Auerbacher Knabenkapelle. Früher war er aktiv, jetzt nicht mehr. Zum 200-jährigen Jubiläum des Dekanats hatte die Knabenkapelle am 23. Dezember einen Auftritt in Michelfeld. "Ich finde ,Stille Nacht, Heilige Nacht’ ist ein wunderbares Lied," sagt Hamerla. "Eigentlich hätten wir das Lied auch gerne mit der Kapelle gespielt. Aber das durften wir nicht, weil das Lied nur am 24. Dezember gesungen und gespielt werden soll."

Festmarsch ist Lieblingslied

Hamerla findet es schade, dass es ein Lied sei, dass nur an einem Tag im Jahr gespielt werden dürfe. Jedoch sei "O du fröhliche" genauso gut. Und weiter: "Mein Lieblingslied ist der Festmarsch ,Tochter zu Zion’. Am Weihnachtsabend käme die Weihnachtsmusik aus den Lautsprechern. "Mein Sohn spielt Trompete, meine Tochter Altsaxofon und ich Klarinette"ergänzt Hamerla. "Früher haben wir uns auf den Gehsteig gestellt und gespielt. Aber das machen wir seit etwa vier Jahren nicht mehr."

Die "Speckbachtaler" aus Auerbach spielen normalerweise keine Weihnachtslieder. Bei der Band ginge es eher rockiger zu, außerdem stehe die Band grundsätzlich zur Weihnachtszeit nicht auf der Bühne. "Kreative Künstlerpause", sagt Bandmitglied Markus Wächter. "Wir spielen nur einmal im Jahr Weihnachtslieder." Eine Ausnahme. Und zwar bei der Adventsausstellung einer örtlichen Gärtnerei.

Ein bis zwei Stunden spiele die Band dort und der Erlös der Veranstaltung komme der Palliativstation in Amberg zugute. "Ich mag am liebsten traditionelle, deutsche Weihnachtslieder. Da können auch die Kinder mitsingen", erklärt Wächter, der selber Familienvater eines zweijährigen Sohnes ist. An Weihnachten sei die ganze Familie bei den Großeltern. "Einer spielt ein Instrument, alle anderen singen mit", berichtet der Musiker.

"Stille Nacht, heilige Nacht"

Der Zweite Bürgermeister der Stadt Auerbach, Herbert Lehner, meint, dass man in der Weihnachtszeit auf die deutschen Lieder zurückkommen sollte. Er hat vier Kinder, alle spielen ein Instrument. "Ich und meine Familie singen, wenn jemand spielt. Etwa meine Enkelin am Saxofon." Sein Lieblingslied? Selbstverständlich "Stille Nacht, heilige Nacht". Und wann sollte man mit den ganzen Weihnachtsliedern aufhören? "Ich finde: Wenn die Weihnachtsfeiertage vorbei sind. Da kommt ja dann schon fast wieder Fasching. Das passt dann einfach nicht zusammen."

Gottesdienst mit Krippenspiel am Heiligabend. Archivfoto: Jens Schulze



Annemarie Förster ist Leiterin des städtischen Kindergartens in Auerbach – 145 Kinder werden dort betreut. "Wir singen natürlich viel mit den Kindern, auch Weihnachtslieder. Und es macht den Kindern auch viel Spaß. Eben deutsche Lieder, die die Kinder auch verstehen und mitsingen können. Die bekannten Weihnachtslieder. Wir sind da schon bemüht, das traditionell zu halten", sagt Förster. Privat werde bei ihr am Christbaum mit der Familie "Zu Bethlehem geboren", "Oh du fröhliche" oder eben "Stille Nacht" gesungen. "Wir lesen dann auch das Evangelium und beten miteinander. Wir legen da schon großen Wert auf den Hintergrund von Weihnachten", sagt Förster.

Vorbereitung ab November

Karin Eichinger unterrichtet an der Realschule in Auerbach Musik. Bereits seit Anfang Dezember laufen in den Radios die Weihnachtslieder. Auf die Frage, ab wann sie sich mit dem Thema Weihnachtslieder auseinandersetzen muss, antwortet sie: "Bei mir ist es natürlich anders. Ich muss ja mit meinen Schülern im Chor die Lieder einüben. Tatsächlich fangen wir schon im November an." Und die Lieder im Radio? "Normalerweise passt es Mitte Dezember."

Aufhören sollte es zu den Heiligen Drei Königen – so ist es auch aus liturgischer Sicht gedacht. Weihnachten feiert Eichinger ganz gemütlich: "Wir sitzen mit der Familie zusammen. Ich spiele Klavier und alle singen dann dazu."

RALF MÜNCH