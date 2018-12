Wasserpreis der Juragruppe bleibt stabil

PEGNITZ - Die Preise für Trinkwasser unterscheiden sich in Deutschland deutlich. Während in Niedersachsen ein Kubikmeter (1000 Liter) im Durchschnitt nur 1,23 Euro kostet, zahlen die Berliner für einen Kubikmeter 2,17 Euro. Mit 1,80 Euro bewegt sich der Wasserpreis der Juragruppe im oberen Mittelfeld. Eine Erhöhung ist in nächster Zeit nicht zu erwarten.

2,6 Millionen Euro hat der im Jahr 2007 gebohrte Brunnen bei Moggendorf gekostet. Hier ein Archivbild von dessen Inbetriebnahme. Foto: Leikam



"Mit unserem Wasserpreis konnten gesetzlich mögliche Rücklagen gebildet werden, die unseren Kunden für die Kalkulationsperiode von Oktober 2017 bis September 2021 weiter Preisstabilität garantieren", betont Juragruppe-Werkleiter Hans Hümmer. In der jüngsten Verbandsversammlung des Wasserzweckverbandes, der rund 26 000 Einwohner mit Wasser versorgt, ging er auf die "positive Entwicklung" ein. Diese sei umso bemerkenswerter, da die Juragruppe im Vergleich mit anderen Versorgern überdurchschnittliche Investitionen in Versorgungssicherheit und Trinkwasserschutz getätigt habe.

Nachbarn werden beliefert

"Die Erweiterung unseres Versorgungsgebietes und die Wasserlieferung an benachbarte Versorger trägt ebenfalls zu dieser Gebührenstabilität bei. "Die Abschreibungen als Cash-Flow-Position werden seit einigen Jahren durch das ausgeglichene Betriebsergebnis komplett erwirtschaftet. Umgerechnet auf den Wasserpreis von 1,80 Euro pro Kubikmeter bedeutet dies bei einer Abschreibung von zirka 1,49 Millionen Euro pro Jahr und einer kalkulierten Abgabemenge von 1,35 Millionen Kubikmeter pro Jahr, dass der Anteil Abschreibung am Wasserpreis alleine 1,10 Euro beträgt", so Hümmer. Und er fügt hinzu: "Im Umkehrschluss kann daraus gefolgert werden, dass unsere Versorgungsanlage mit einem tatsächlichen Kostenfaktor von nur 0,70 Euro pro Kubikmeter äußerst effizient betrieben wird."

Die Juragruppe hat ihre drei Tiefbrunnen an drei Standorten: Bronn (Veldensteiner Mulde), Scherleithen und Moggendorf (beide Hollfelder Mulde). Da sie in zwei unterschiedlichen Gebieten liegen, sei die Versorgungssicherheit sehr hoch. "Jederzeit ist eine Komplettversorgung der gesamten Anlage nur durch jeweils einen der Brunnen möglich."

Ein weiterer Brunnenstandort ist bereits angedacht. Er ist in der Nähe des Brunnens Bronn vorgesehen, im Dreieck Bronn, Weidensees, Waidach. Für den dazu notwendigen Grunderwerb, Kosten für Gutachter, Geologen und Berater sind im Haushalt 2019 250 000 Euro eingestellt. Ein Schutzgebietsvorschlag für die Veldensteiner Mulde soll bis 2020 eingereicht werden. Der Bau des Brunnens wird laut Hümmer nicht in den nächsten fünf Jahren erfolgen.

Der Bau sei ausschließlich aus Gründen der Versorgungssicherheit geplant, betont Hümmer im Gespräch mit den Nordbayerischen Nachrichten. Ziel sei, dass in jedem der zwei Gewinnungsgebiete zwei Tiefbrunnen vorhanden sind.

Es wird tiefer gebohrt

Der Bau des Tiefbrunnens Moggendorf hat 2,6 Millionen Euro gekostet; der vierte Brunnen bei Bronn dürfte nach Ansicht von Hümmer mit rund drei Millionen Euro zu Buche schlagen, da er tiefer werde. Da die Neubildung des Wassers unmittelbar aus dem Einzugsgebiet der Brunnen etwa 15 bis 18 Prozent beträgt, schone dieses vierte Standbein auch das Grundwasserreservoir.

Stolz ist Werkleiter Hümmer, dass in Zusammenarbeit mit den Bauern der Nitratgehalt in den Böden heute deutlich geringer ist als vor Beginn der Kooperation. "Auch die Nitratgehalte im Trinkwasser zeigen sinkende Tendenz."

Bei der letzten Untersuchung am 20. Juni 2017 wies der Tiefbrunnen Bronn einen Nitratgehalt von nur neun mg/l auf, der Tiefbrunnen Scherleithen kam auf 28 mg/l und der Tiefbrunnen Moggendorf auf 25 mg/l. "Die Rückläufigkeit der Nitratwerte ist ein riesiger Erfolg", sagt Hümmer. Der Grenzwert in der Trinkwasserverordnung liegt bei 50 mg/l.

Der Kubikmeterpreis für Trinkwasser in fränkischen Städten und Gemeinden: Bayreuth (2,01 Euro), Auerbach (1,68), Ebermannstadt (1,23, ab 1. Januar 2019 (1,58), Riegelsteingruppe (0,80 seit dem Jahr 1987), Betzensteingruppe (1,40). Creußener Gruppe (1,55), Nürnberg (2,10).

