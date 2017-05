Wechsel an der Spitze der Pegnitzer CSU

Wolfgang Weber zum neuen Chef des Ortsverbandes gewählt - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Der CSU-Ortsverband hat einen neuen Mann an der Spitze. In der Hauptversammlung am Freitagabend in der Ratsstube wählten die Mitglieder Wolfgang Weber (51) zum Vorsitzenden. Er folgt auf Thorsten Leuchner.

Wolfgang Weber (l.) in den Bergen. Der neue CSU-Ortsverbandsvorsitzende von Pegnitz hat auch schon die Alpen überquert. Foto: privat



"Ich freue mich auf meine Aufgabe", so Weber im Gespräch mit den Nordbayerischen Nachrichten. Er ist in der Pegnitzer Kommunalpolitik kein Unbekannter. Von 1985 bis 1998 war er Vorsitzender der Jungen Union Pegnitz.

Unter seiner Führung stellte der Parteinachwuchs in Pegnitz ordentlich was auf die Beine: "Wir haben das Stadionfest veranstaltet, Staatsekretäre zum Gespräch eingeladen und kommunalpolitische Rundfahrten unternommen", erinnert er sich.

In den vergangenen Jahren zog sich der verheiratete Vater zweier Söhne (16 und 20 Jahre) aus der Kommunalpolitik zurück. Im CSU–Ortsverband war er zuletzt Beisitzer. Sein neues Engagement habe er sich gut überlegt, konkrete Ziele hat er noch nicht. Weber will in den kommenden Wochen mit den Vorstandsmitgliedern sprechen und sich über ein Programm abstimmen.

In Teppichfirma gelernt

Der in der Lohesiedlung aufgewachsene Weber hat nach der Schule in der früheren Teppichfabrik Poser Industriekaufmann gelernt. 20 Jahre war er dort beschäftigt. Nach beruflichen Stationen in Münchberg und Langenzenn kam er zur Minderleinsmühle in Neunkirchen am Brand, einem Hersteller für naturnahe, ökologisch und nachhaltig produzierte Lebensmittel.

In dem Unternehmen (450 Mitarbeiter) ist er seit zehn Jahren im Einkauf tätig. Der 51-Jährige ist für den Gesamteinkauf (40 Millionen Euro Volumen) verantwortlich. "Ein spruchsvoller Job."

Zum Ausgleich betätigt er sich sportlich. Er ist Skifahrer, begeisterter Läufer (auch Marathon) und viel in den Bergen unterwegs. Der zweite Vorsitzende der DAV-Ortsgruppe Pegnitz hat den Watzmann in zwölf Stunden überschritten und die Alpen überquert. Weber ist Pfarrgemeinderat und organisiert seit Jahren den Christkindlmarkt.

HANS-JOCHEN SCHAUER