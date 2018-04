Wechselrichter aus Kasendorfer Solarpark gestohlen

53 entwendete Geräte haben einen Wert im sechsstelligen Eurobereich - vor 13 Minuten

KASENDORF - Wechselrichter im Wert eines sechsstelligen Eurobetrags entwendeten in der Nacht zum Freitag bislang unbekannte Täter von einer Photovoltaikanlage im Kasendorfer Ortsteil Heubsch. Die Kriminalpolizei Bayreuth bittet um Hinweise auf die Unbekannten.

Nachdem die Diebe zwischen Donnerstagabend, 20 Uhr, und Freitagfrüh, 7 Uhr, gewaltsam in das umzäunte Gelände des dortigen Solarparks eingedrungen waren, machten sie sich an den installierten Wechselrichtern zu schaffen. Sie entwendeten 53 dieser Geräte zur Umwandlung von Gleichstrom in Wechselstrom und transportierten sie vermutlich mit einem größeren Fahrzeug ab.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe: Wer hat im Zeitraum von Donnerstagabend, 20 Uhr, bis Freitagfrüh, 7 Uhr, Wahrnehmungen im Bereich des Photovoltaikfeldes gemacht? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann sonst Hinweise geben, die im Zusammenhang mit dem Diebstahl stehen könnten?

Zeugen setzen sich mit der Kripo Bayreuth, Telefon 0921/506-0, in Verbindung.

